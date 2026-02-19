Exxon détermine l'ampleur des ressources en gaz naturel du bloc Stabroek de la Guyane, selon le ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon prévoit un deuxième FPSO pour le bloc Stabroek du sud-est

L'oléoduc de Berbice dépend de la croissance de la demande industrielle

La licence d'exploration du bloc Canje va bientôt expirer

(Détails de la présentation d'Exxon et de l'interview du ministre guyanais de l'énergie) par Sheila Dang et Kemol King

Exxon Mobil XOM.N poursuit ses travaux pour déterminer l'ampleur des ressources en gaz naturel dans le bloc prolifique de Stabroek en Guyane, a déclaré le ministre guyanais de l'énergie, alors que la société poursuit un développement plus large des ressources dans le pays sud-américain.

La major pétrolière américaine, qui dirige le consortium exploitant le gisement pétrolier de Stabroek, a précédemment déclaré que des efforts étaient en cours pour mieux comprendre le mélange entre le pétrole brut et le gaz associé et non associé ( ). Une estimation est importante pour évaluer le potentiel des projets gaziers, tant pour le marché intérieur que pour les exportations.

"Exxon doit encore travailler pour évaluer la quantité de ressources présentes", a déclaré Vickram Bharrat, ministre guyanais des ressources naturelles, lors d'un entretien avec Reuters mercredi en fin de journée. Il a ajouté qu'une équipe technique de l'État travaillait avec Exxon.

Un porte-parole d'Exxon a déclaré dans un communiqué: "Comme pour les projets précédents, nous communiquerons la quantité de ressources que nous prévoyons de récupérer grâce aux développements gaziers lorsqu'ils seront approuvés."

Le pays possède des réserves estimées à 11 milliards de barils d'équivalent pétrole et est rapidement devenu l'un des principaux exportateurs d'Amérique du Sud après la découverte de pétrole par Exxon en 2015. Les réserves de gaz de la Guyane pourraient être considérables.

Exxon cherche à accroître le développement du gaz, ce qu'elle a présenté lors de la Guyana Energy Conference à Georgetown cette semaine comme la prochaine phase de croissance dans ce pays riche en ressources. La société a toutefois précisé que cette entreprise serait plus complexe que la production de pétrole.

Le président d'Exxon Guyana, Alistair Routledge, a déclaré mercredi que le consortium demanderait l'autorisation du gouvernement pour un nouveau et deuxième développement gazier dans la partie sud-est du bloc Stabroek. Le premier grand projet gazier, appelé Longtail, commencera à produire du gaz non associé en 2030.

Exxon évalue la possibilité d'un second navire flottant de production, de stockage et de déchargement pour la partie sud-est du bloc Stabroek, qui serait presque identique au FPSO du projet Longtail, a déclaré M. Routledge.

Le gaz de Longtail et de la région gazière du sud-est pourrait alimenter un nouveau gazoduc que le gouvernement guyanais souhaite qu'Exxon construise pour acheminer le gaz vers la région de Berbice.

LA GUYANE CHERCHE À AVANCER RAPIDEMENT SUR LES PROJETS GAZIERS

Le feu vert au gazoduc de Berbice dépendra de la capacité du gouvernement guyanais à développer une demande industrielle suffisante et à long terme, ont déclaré M. Bharrat et les dirigeants d'Exxon.

M. Bharrat a déclaré que le gouvernement avait "reçu un certain nombre d'engagements solides" de la part d'entreprises désireuses de s'approvisionner en gaz à partir du gazoduc potentiel.

La première priorité est de développer des projets industriels à terre pour faire progresser l'économie de la Guyane, tels que des centres de données et des usines d'engrais. Une fois qu'il aura été établi qu'il y a un excédent de gaz, le gouvernement cherchera à commencer les exportations, a-t-il ajouté.

M. Bharrat a également indiqué que la licence d'exploration accordée à un autre consortium dirigé par Exxon pour le bloc Canje, situé à l'est du Stabroek, allait bientôt expirer. Exxon devra présenter une nouvelle demande si elle souhaite rester dans le bloc, a-t-il ajouté.

Le président d'Exxon Upstream, Dan Ammann, n'a pas souhaité faire de commentaire lorsqu'il a été interrogé sur les projets de la société pour le bloc. Les précédents puits d'exploration dans le bloc de Canje n'ont pas donné lieu à des découvertes commerciales.