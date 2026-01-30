Exxon dépasse l'objectif de Wall Street pour le quatrième trimestre : les gisements de Permian et de Guyana atteignent leur niveau de production le plus élevé depuis 40 ans

Traduction automatisée par Reuters

Exxon Mobil annonce un bénéfice par action ajusté de 1,71 $ au quatrième trimestre, contre une estimation de 1,68 $

Exxon atteint sa plus forte production annuelle en amont depuis plus de 40 ans

Exxon prévoit un rachat d'actions de 20 milliards de dollars jusqu'en 2026

par Sheila Dang

Exxon Mobil XOM.N a dépassé les objectifs de Wall Street lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre vendredi, la hausse de la production de pétrole dans les actifs rentables du bassin Permien et de la Guyane ayant contribué à stimuler les résultats du premier producteur de pétrole américain.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre d'octobre à décembre était de 1,71 $ par action, dépassant l'estimation consensuelle de 1,68 $ par action des données d'analystes compilées par LSEG.

La production annuelle en amont a atteint son plus haut niveau en plus de 40 ans, à 4,7 millions de barils équivalent pétrole par jour, a déclaré la société.

Les bénéfices des producteurs de pétrole ont été mis sous pression tout au long de l'année 2025, car un marché du brut excédentaire a fait chuter les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 de 19 % l'année dernière. Le bénéfice ajusté d'Exxon pour l'ensemble de l'année 2025 a toutefois diminué de 10 %, une marge plus étroite, car la société s'est concentrée sur la réduction des coûts.

"Nous capturons plus de valeur de chaque baril et molécule que nous produisons et construisons des plateformes de croissance à l'échelle - créant une longue piste de croissance rentable jusqu'en 2030 et au-delà", a déclaré Darren Woods, directeur général d'Exxon, dans un communiqué.

Les actions ont baissé de 2 % avant la mise sur le marché, avant de regagner une partie de leurs pertes.

EN BONNE VOIE POUR AUGMENTER LA PRODUCTION DE PÉTROLE EN 2026

Les bénéfices ajustés en amont au quatrième trimestre se sont élevés à 4,4 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 5,7 milliards de dollars du trimestre précédent.

Exxon est en bonne voie pour augmenter la production de l'année 2026 à 4,9 millions de barils par jour, ce qui comprendra environ 1,8 million de barils par jour provenant du bassin Permien, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis, a déclaré la société dans des remarques préparées à l'avance.

Au quatrième trimestre, la production a atteint près de 5 millions de barils par jour. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes plus tard dans la journée de vendredi, Woods devra probablement répondre à des questions sur la façon dont la société évalue la possibilité de revenir au Venezuela , à la suite de la capture et de la destitution par les États-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro au début de ce mois. Le président américain Donald Trump a exhorté les entreprises américaines à dépenser des milliards dans le pays pour relancer l'industrie pétrolière. Darren Woods a qualifié le pays de "non investissable" lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec Donald Trump et d'autres dirigeants d'entreprises pétrolières, affirmant que l'entreprise avait besoin de protections en matière d'investissement parce que ses actifs avaient déjà été expropriés à deux reprises.

L'entreprise reste disposée à se rendre dans le pays

avec une équipe technique pour explorer les options, a rapporté Reuters, citant une source familière avec les réflexions d'Exxon.

L'AMÉLIORATION DU RAFFINAGE CONTRIBUE À LA HAUSSE DES RÉSULTATS

La major pétrolière a enregistré une hausse des bénéfices trimestriels et annuels du raffinage, grâce au renforcement des marges de raffinage de l'industrie, à des économies de coûts et à un débit record des raffineries.

Le bénéfice ajusté en aval a augmenté de 60 % par rapport au troisième trimestre pour atteindre 2,9 milliards de dollars.

En revanche, la division chimique a enregistré une perte ajustée de 11 millions de dollars, contre un bénéfice de 515 millions de dollars au troisième trimestre, en raison de marges plus faibles, de dépréciations d'actifs et de dépenses saisonnières plus élevées, selon Exxon.

"Notamment, il s'agit du premier résultat négatif pour (la division des produits chimiques d'Exxon) depuis le 4T19, et souligne la gravité du ralentissement des produits chimiques auquel l'industrie est confrontée", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note de recherche.

Exxon a versé 17,2 milliards de dollars de dividendes et a racheté pour 20 milliards de dollars d'actions l'année dernière. La société a déclaré qu'elle prévoyait de racheter le même montant jusqu'en 2026. Les dépenses d'investissement d'Exxon se sont élevées à 29 milliards de dollars l'année dernière. Le producteur de pétrole a déclaré que les dépenses d'investissement se situeraient cette année entre 27 et 29 milliards de dollars.