Exxon démarre la production sur le quatrième navire pétrolier flottant en Guyane

Un consortium dirigé par Exxon Mobil XOM.N a commencé la production sur un quatrième navire flottant de production, de stockage et de déchargement sur le bloc Stabroek en Guyane vendredi, portant la capacité totale du champ pétrolier à plus de 900 000 barils de pétrole par jour, a déclaré Exxon. Le navire flottant, baptisé One Guyana, rapproche la coentreprise de son objectif de 1,7 million de barils d'équivalent pétrole par jour d'ici 2030 à partir du bloc prolifique, l'une des plus grandes découvertes de pétrole depuis des années, qui a permis à la coentreprise de réaliser des bénéfices considérables . Chevron a conclu son acquisition de Hess , qui détenait une participation de 30 % dans le consortium, en juillet, après avoir remporté une longue bataille juridique avec Exxon qui portait sur l'accès au bloc, où plus de 11 milliards de barils de pétrole et de gaz récupérables ont été découverts depuis 2015.

Le producteur de pétrole américain est désormais partenaire aux côtés d'Exxon et de la société chinoise CNOOC, qui détient 25 % des parts. Le navire permet au consortium, qui contrôle toute la production de pétrole en Guyane, de développer les champs Yellowtail et Redtail. Le pétrole produit par One Guyana sera commercialisé sous le nom de brut Golden Arrowhead , a déclaré Exxon.

Le démarrage de One Guyana est en avance de quatre mois sur le calendrier, a ajouté Exxon.