Mode: Ermenegildo Zegna passe la main à la quatrième génération

Ermenegildo Zegna va passer le contrôle de son groupe de mode (Zegna, Thom Browne, Tom Ford Fashion) à son directeur financier et à la quatrième génération familiale en janvier 2026, a annoncé lundi la maison de couture milanaise.

Un défilé Ermenegildo Zegna, le 16 janvier 2023, à Milan ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le directeur financier Gianluca Tagliabue deviendra directeur général du groupe Ermenegildo Zegna, a précisé sa direction dans un communiqué.

Après vingt ans à sa tête, Ermenegildo Zegna, 70 ans, petit-fils du fondateur, restera président exécutif du groupe Zegna et supervisera en particulier la production textile intégrée au groupe, un de ses points forts.

Les fils d'Ermenegildo, Edoardo et Angelo, se partageront la direction de la marque de prêt-à-porter masculin de luxe Zegna, qui a pour égérie l'acteur danois Mads Mikkelsen. Elle représentait plus des deux tiers du chiffre d'affaires du groupe en 2024.

Edoardo, actuellement directeur marketing de Zegna, s'occupera de la stratégie de la marque et de son design avec son directeur artistique Alessandro Sartori, tandis qu'Angelo, directeur de Zegna pour l'Europe, s'occupera du développement des produits et de la stratégie commerciale.

Les investisseurs ont mal accueilli cette annonce lundi et l'action du groupe Zegna (dont 24,6% des actions sont cotées) perdait 0,73% à 10,14 dollars à l'ouverture de la Bourse de New York, à 9H46 heure locale, sur un marché stable.

Dans un contexte difficile pour le marché du luxe, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,33 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2025, soit une baisse de 2% sur un an, selon un rapport publié fin octobre.

Le groupe a attribué ce recul à une baisse des ventes en Chine et de la marque Thom Browne.

Pour accélérer sa croissance, la marque Zegna compte notamment sur des clients fidèles prêts à dépenser plus de 50.000 euros par an, indiquait le groupe en octobre dans une présentation.

Il vise à quasiment doubler son chiffre d'affaires d'ici 2027 pour atteindre entre 2,2 et 2,4 milliards d'euros, avec entre 250 et 300 millions de résultat opérationnel, contre 184 millions en 2024.

Le groupe qui comptait 7.400 salariés fin 2024 doit ouvrir une nouvelle usine de maroquinerie près de Parme (nord de l'Italie) fin 2026.