L'Europe termine dans le vert, les espoirs sur la Fed prennent le dessus

Graphique de l'indice allemand DAX à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'exception du CAC 40 parisien, les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre ayant pris le dessus après plusieurs jours de forte volatilité due aux inquiétudes concernant le secteur technologique.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,29% à 7.959,67 points après une séance hésitante. À Francfort, le Dax a avancé de 0,70% et à Londres, le FTSE 100 a fini en légère baisse (-0,05%).

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,40%, le FTSEurofirst 300 0,09% et le Stoxx 600 0,31%.

La plupart des Bourses européennes ont suivi lundi le rebond enregistré par Wall Street la semaine dernière, les propos de John Williams, président de la Fed de New York, ayant ravivé les espoirs d'assouplissement monétaire en décembre en affirmant que les taux d'intérêt pourraient baisser "à court terme".

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a pour sa part déclaré lundi que les données indiquaient que le marché du travail restait suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse le mois prochain, tout en avertissant que toute mesure supplémentaire en janvier était plus incertaine.

Les paris d'une baisse des taux en décembre se sont encore renforcés lundi à près de 80%, contre 42% une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group, et ce malgré le fait que plusieurs responsables régionaux de la banque centrale continuent de préconiser un statu quo jusqu'à ce qu'il y ait des preuves que l'inflation revient à l'objectif de 2%.

Les données sur les ventes au détail et les prix à la production pour le mois de septembre aux Etats-Unis, qui seront publiées plus tard cette semaine, seront en outre très surveillées, le "shutdown" de l'administration fédérale ayant privé la Fed pendant plus d'un mois des statistiques dont elle dépend pour évaluer la santé de la première économie mondiale.

Les espoirs sur la politique monétaire permettent de reléguer au second plan les doutes sur la technologie après une série de séances de forte volatilité. L'accalmie se reflète dans le secteur technologique du Stoxx, qui a gagné 1,29% lundi après une baisse de 2,33% vendredi, et également à Wall Street, où Alphabet (4,23%) frôle une capitalisation boursière de 4.000 milliards de dollars.

Quoi qu'il en soit, le secteur attire l'attention tant des investisseurs que des responsables politiques et monétaires, comme en témoigne le fait que la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a demandé lundi à l'UE de supprimer les obstacles qui entravent le développement de cette technologie dans le bloc, dont le retard en la matière compromet l'avenir.

La géopolitique a également été un facteur à prendre en compte lundi, Kyiv affirmant continuer à travailler avec ses alliés pour parvenir à un compromis sur les propositions américaines en vue d'un accord de paix avec la Russie.

VALEURS

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a pris 3,10% après avoir annoncé vendredi soir la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios.

Le distributeur Casino, qui a présenté lundi son plan "Renouveau 2030" et annoncé que son actionnaire majoritaire avait entamé des négociations avec ses créanciers afin de restructurer sa dette de 1,4 milliard d'euros, a progressé de 5,45%.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk a plongé de 5,79% alors l'essai d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer n'a pas atteint son objectif principal.

Bayer a en revanche progressé de plus de 10%, le laboratoire pharmaceutique ayant annoncé dimanche les résultats positifs d'une étude sur son anticoagulant asundexian.

Les actions des fabricants d'armes européens ont fini dans le rouge pour la deuxième journée consécutive (-2%) après les propositions américaines en vue d'un accord de paix en Ukraine. À Paris, Thales < TCFP.PA> a abandonné 1,50% et Safran 2,38%, pesant sur le CAC 40.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,55%, le Standard & Poor's 500 1,37% et le Nasdaq Composite 2,33%.

L'application de rencontres Grindr, qui a annoncé lundi avoir mis fin aux négociations concernant un accord visant à retirer de la Bourse l'application de rencontres, plonge de 11%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en novembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, alors que les entreprises perdent espoir de voir l'économie allemande se redresser après deux années de contraction.

CHANGES

Le dollar évolue peu lundi, les anticipations d'une baisse des taux par la Fed en décembre limitant l'appréciation du billet vert face à certaines devises majeures telles que l'euro et le franc.

Le dollar perd 0,01% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,1% à 1,1523 dollar.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini quasi inchangé à 2,6980%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a pris 1,5 point de base à 2,0252%.

Les investisseurs attentent notamment la publication du compte rendu de la dernière réunion de la BCE, prévue jeudi.

"Nous pensons que les perspectives macroéconomiques, bien que faibles, ne se sont pas suffisamment détériorées pour justifier un changement dans sa communication ou son orientation politique", écrivent les économistes de Jefferies dans une note.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de près d'un point de base à 4,0536%, tandis que celui de son homologue à deux ans prend 1,3 point de base à 3,5265%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent lundi à l'heure de la clôture des Bourses européennes après avoir reculé d'environ 3% la semaine dernière, les investisseurs évaluant les paris d'une baisse des taux de la Fed, qui devrait stimuler les perspectives de demande.

Le Brent prend 0,48% à 62,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,62% à 58,42 dollars.

A SUIVRE LE 25 NOVEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)