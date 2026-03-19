Exxon, BP et Vitol expédient la plupart des carburants américains vers l'Australie au cours d'un seul mois depuis trois décennies, selon les négociants

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* Environ 240 000 tonnes de carburants raffinés à transporter

* La plupart des navires-citernes seront chargés d'ici la fin du mois de mars

* Le voyage dure généralement de 30 à 40 jours

* L'Australie dépend généralement de l'Asie pour la plupart de ses importations de carburant

(Mise à jour avec d'autres détails et le dernier graphique) par Trixie Yap et Shariq Khan

ExxonMobil, BP et Vitol expédient un volume record de produits pétroliers vers l'Australie depuis les États-Unis en mars, selon les données d'expédition des sources commerciales, comblant ainsi un vide laissé par la perte de volumes réguliers en provenance d'Asie, le conflit iranien perturbant les approvisionnements.

L'Australie dépend habituellement de l'Asie pour la grande majorité de ses importations de produits pétroliers, mais la Chine et la Thaïlande ont interdit les exportations de carburant pour préserver les approvisionnements nationaux et les raffineurs de la région réduisent leur production alors que le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran réduit fortement les exportations de brut en provenance du Moyen-Orient.

Environ 240 000 tonnes d'essence, de diesel et de carburéacteur ont été chargées ou seront chargées d'ici la fin du mois de mars à partir de la côte américaine du Golfe du Mexique et de la côte ouest pour être expédiées en Australie, selon les données d'expédition de trois sources commerciales.

Ce volume représente la plus grande quantité de carburant expédiée des États-Unis vers l'Australie en un seul mois depuis plus de trente ans, d'après les données de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie.

Exxon Mobil XOM.N a réservé trois navires pour charger jusqu'à 120 000 tonnes des trois carburants, tandis que BP BP.L a affrété deux pétroliers pour 80 000 tonnes de diesel, selon les données, et Vitol expédie une cargaison de 40 000 tonnes d'essence.

Vitol et ExxonMobil ont refusé de commenter, tandis que BP a déclaré qu'il ne commentait généralement pas les mouvements commerciaux et maritimes.

Le coût de l'affrètement d'un pétrolier de taille moyenne pour transporter environ 40 000 tonnes de carburant des États-Unis vers l'Australie est d'au moins 6 millions de dollars, selon deux sources de courtage maritime, ce qui équivaut à 150 dollars la tonne. Le voyage vers l'Australie dure de 30 à 40 jours, tandis que les approvisionnements en provenance d'Asie prennent généralement de 10 à 20 jours.

Les trois sociétés exploitent des stations-service en Australie.

L'ESSENCE DE HOUSTON LA MOINS CHÈRE POUR L'AUSTRALIE

Soulignant la vulnérabilité de l'Australie au choc pétrolier du Moyen-Orient, l'île détient des stocks bien inférieurs aux normes mondiales et a importé l'année dernière 84 % de ses besoins en produits pétroliers, selon les statistiques du gouvernement.

Le pays a importé environ 35 millions de tonnes de carburants raffinés en 2025, selon les données de suivi des navires de Kpler, dont plus de 90 % provenaient d'Asie.

"Ces types de flux d'arbitrage seront certainement plus nécessaires", a déclaré Neil Crosby, vice-président de Sparta Commodities chargé des analyses pétrolières, ajoutant que la source la moins chère de barils d'essence en Australie est actuellement Houston, suivie par le hub d'Amsterdam-Rotterdam-Anvers en Europe du Nord.

Ces flux d'arbitrage et d'échanges devraient se multiplier "plus la crise se prolonge" et "plus il devient évident que l'Asie est en train de devenir un pays à court de carburant", a-t-il déclaré.

L'essence en provenance de Houston pour livraison en mai à l'Australie est environ 17 dollars le baril moins chère que celle en provenance de Singapour, selon les données de Sparta Commodities du 18 mars.

Le régulateur australien de la concurrence a déclaré jeudi qu'il avait lancé une enquête sur des allégations de comportement anticoncurrentiel de la part des principaux fournisseurs de carburant, notamment Ampol ALD.AX , l'unité australienne de BP, Mobil Oil Australia et Viva Energy, dont Vitol est l'un des principaux actionnaires.

Cette décision fait suite à l'annonce faite vendredi dernier par le gouvernement de libérer l'essence et le diesel des réserves nationales afin d'atténuer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées aux pénuries dans les zones rurales. (1 tonne = 7,45 barils de diesel) (1 tonne = 7,88 barils de carburéacteur) (1 tonne = 8,45 barils d'essence)