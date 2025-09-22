Exxon approuve un investissement de 6,8 milliards de dollars pour le projet Hammerhead en Guyane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails provenant de la déclaration du ministère guyanais des ressources naturelles) par Sheila Dang et Kemol King

Exxon Mobil XOM.N a déclaré lundi qu'il avait autorisé le financement de son septième projet de développement en Guyane, appelé Hammerhead, ce qui rapproche sa coentreprise pétrolière de son objectif de produire 1,7 million de barils d'équivalent pétrole par jour dans le pays d'ici 2030.

Le prolifique bloc Stabroek, situé au large de la côte guyanaise, est l'une des découvertes de pétrole les plus importantes depuis des années et a propulsé ce pays d'Amérique du Sud au rang de l'économie à la croissance la plus rapide au monde.

Le ministère guyanais des ressources naturelles a déclaré lundi que la première production de pétrole de ce projet de 6,8 milliards de dollars devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2029.

Le projet Hammerhead utilisera un navire flottant de production, de stockage et de déchargement capable de produire environ 150 000 barils de pétrole par jour, a indiqué Exxon.

Le gaz associé à Hammerhead sera transféré vers un réseau de gazoducs pour un projet de transformation du gaz en énergie, a déclaré le gouvernement guyanais. Ce projet vise à utiliser le gaz inexploité pour produire de l'électricité dans le pays.

Exxon exploite le bloc Stabroek avec une participation de 45 %. Ses partenaires Chevron et CNOOC détiennent respectivement 30 % et 25 %.

La construction des cinquième et sixième projets de la coentreprise, appelés Uaru et Whiptail, est en cours et devrait commencer à produire en 2026 et 2027, selon Exxon.