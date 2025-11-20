Exxon acquiert une participation de 40 % dans le pipeline de LGN Enterprise Bahia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoutez des détails et des informations sur l'opération)

Enterprise Products Partners EPD.N a déclaré jeudi qu'Exxon Mobil

XOM.N achèterait une participation de 40 % dans son pipeline de liquides de gaz naturel Bahia et contribuerait à l'expansion du système pour traiter les volumes croissants du bassin Permien.

Les deux entreprises prévoient de porter leur capacité à 1 million de barils par jour après la conclusion de l'accord, prévue pour début 2026, en ajoutant des stations de pompage et en construisant une extension de 92 miles jusqu'à l'usine de traitement de gaz Cowboy d'Exxon Mobil dans le comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique.

La ligne Bahia de 550 miles, actuellement en cours de mise en service, devrait bientôt entrer en service commercial et acheminer 600 000 bpj de LGN mixtes provenant des bassins de Midland et de Delaware vers le centre de fractionnement d'Enterprise à Mont Belvieu, au Texas.

Avec l'augmentation de la production de liquides de gaz naturel dans le Permien, le raccordement d'Exxon Mobil et l'extension au Nouveau-Mexique placent Bahia dans une position plus forte pour acheminer ces combustibles vers le marché.

"Alors que le rapport entre la production de gaz naturel et de LGN et celle de pétrole brut continue d'augmenter dans le Permien, l'oléoduc de Bahia sera une artère essentielle", a déclaré Jim Teague, codirecteur général d'Enterprise, ajoutant que la production de LGN dans la région devrait augmenter de plus de 30 % entre 2024 et 2030.

L'extension, qui reliera également plusieurs usines exploitées par Enterprise dans le bassin du Delaware, devrait être achevée au quatrième trimestre 2027.

La partie du projet appartenant à Exxon Mobil sera appelée Cowboy Connector, tandis qu'Enterprise exploitera le système combiné.