Exxon accélère ses projets pétroliers et gaziers en Guyane dans un contexte de prix élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kemol King

Une nouvelle installation de production flottante pour un consortium dirigé par Exxon Mobil

XOM.N en Guyane est "presque terminée" et devrait bientôt quitter Singapour, dans le cadre des efforts de la major américaine pour accélérer le démarrage de projets pétroliers et gaziers dans l'une de ses zones les plus importantes, compte tenu de la hausse des prix du brut.

La plate-forme flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Errea Wittu, construite par la société japonaise MODEC 6269.T , est la cinquième à être installée par le groupe Exxon dans le pays sud-américain. Elle produira, stockera et livrera jusqu'à 250 000 barils par jour à partir du projet offshore Uaru.

Exxon avait précédemment déclaré que le navire de production arriverait dans les eaux guyanaises cette année, sans plus de détails.

Le directeur d'Exxon en Guyane, Alistair Routledge, a déclaré aux journalistes jeudi que les prix élevés du pétrole brut devraient aider la société à recouvrer ses coûts dans le pays cette année, plutôt qu'en 2027 comme prévu initialement.

Après Uaru, Exxon est en bonne voie pour démarrer le projet suivant, Whiptail, d'ici la fin de 2027, tout en essayant d'accélérer le démarrage du septième projet, Hammerhead, pour 2028, a déclaré M. Routledge.