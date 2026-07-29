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Extra Space Storage revoit à la hausse ses prévisions de FFO pour 2026 grâce à une augmentation des tarifs et à une maîtrise des coûts
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 00:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Extra Space Storage EXR.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de FFO pour l'ensemble de l'exercice, grâce à la hausse des tarifs de ses espaces de self-stockage et à une réduction de ses dépenses.

Les entreprises de self-stockage bénéficient d’une baisse de l’offre nouvelle et d’une modération du nombre d’unités disponibles, ce qui leur permet de regagner leur pouvoir de fixation des prix.

Voici quelques détails:

* Les revenus locatifs nets du deuxième trimestre ont augmenté de 2,5 % par rapport à l’année dernière, tandis que les charges d’exploitation à périmètre constant ont baissé de 0,5 % par rapport à la même période de l’année précédente.

* La société d’investissement immobilier (REIT) table désormais sur un FFO annuel de base compris entre 8,25 et 8,40 dollars par action, contre une fourchette précédente de 8,05 à 8,35 dollars par action.

* Le point médian de cette nouvelle prévision est supérieur à l’estimation des analystes, qui s’établit à 8,28 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a également revu à la baisse ses prévisions de croissance des charges des magasins comparables pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1 % et 2 %, contre une prévision antérieure de 2 % à 3,5 %.

* Le FFO de base de la société d'investissement immobilier (REIT) pour le trimestre clos le 30 juin s'est établi à 2,15 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,07 dollars par action.

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