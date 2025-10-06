 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Extinction d'un incendie à l'usine ONEOK de Mont Belvieu, Texas
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un incendie à l'installation de fractionnement des liquides de gaz naturel de ONEOK OKE.N à Mont Belvieu, au Texas, a été rapidement éteint et l'installation est maintenant stable, a déclaré la société d'infrastructure d'énergie intermédiaire dans un communiqué envoyé par courriel lundi.

"Tout le personnel a été retrouvé", a déclaré la société, ajoutant qu'elle "apprécie l'intervention rapide des services d'urgence locaux"

Selon le communiqué, ONEOK mènera une enquête approfondie sur les causes de l'accident et reprendra ses activités dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

Les médias locaux avaient précédemment fait état de trois blessés légers liés à l'incendie.

Valeurs associées

ONEOK
72,720 USD NYSE -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme portant un bébé passe devant les photos des victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, au mémorial du massacre du festival Nova, à Réïm dans le sud d'Israël, le 6 octobre 2025 ( AFP / JOHN WESSELS )
    Les négociations indirectes pour mettre fin à la guerre à Gaza commencent en Egypte
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:45 

    Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à deux ans de guerre à Gaza ont commencé lundi en Egypte, mais elles pourraient prendre plusieurs jours, selon une source proche de ces discussions. Ces pourparlers sont ... Lire la suite

  • Défilé Chanel lors de la Fashion Week, le 6 octobre 2025 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Fashion Week: Matthieu Blazy déploie sa galaxie chez Chanel
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:11 

    C'était l'événement le plus attendu de cette Fashion Week parisienne: Matthieu Blazy a fait lundi soir ses débuts chez Chanel, avec une première collection qui revisite les codes fondateurs de la maison dans un dialogue entre passé et présent. Sous la verrière ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech et l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:40 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:15 

    Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank