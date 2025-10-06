Extinction d'un incendie à l'usine ONEOK de Mont Belvieu, Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un incendie à l'installation de fractionnement des liquides de gaz naturel de ONEOK OKE.N à Mont Belvieu, au Texas, a été rapidement éteint et l'installation est maintenant stable, a déclaré la société d'infrastructure d'énergie intermédiaire dans un communiqué envoyé par courriel lundi.

"Tout le personnel a été retrouvé", a déclaré la société, ajoutant qu'elle "apprécie l'intervention rapide des services d'urgence locaux"

Selon le communiqué, ONEOK mènera une enquête approfondie sur les causes de l'accident et reprendra ses activités dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

Les médias locaux avaient précédemment fait état de trois blessés légers liés à l'incendie.