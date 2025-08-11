Explosion signalée dans une usine de U.S. Steel, plusieurs personnes blessées - rapports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du maire de Clairton dans les paragraphes 3 à 5, détails dans l'ensemble de l'article)

Une explosion dans une usine de U.S. Steel près de Pittsburgh a fait plusieurs blessés lundi, et des équipes de pompiers ont été vues en train de lutter contre les flammes alors qu'une épaisse fumée s'élevait de l'usine, selon CBS News et d'autres médias locaux.

Des dizaines de blessés ont été signalés après l'explosion de l'usine U.S. Clairton Coke Works, qui appartient à U.S. Steel, une filiale de Nippon Steel 5401.T , a indiqué la chaîne ABC WTAE à Pittsburgh, sans citer de sources. La gravité des blessures n'est pas connue, a-t-il dit.

Le maire de Clairton, Rich Lattanzi, a déclaré à Reuters lors d'une interview téléphonique depuis le site lundi qu'il pensait que près d'une douzaine de personnes avaient été gravement blessées dans l'explosion.

"Je ne sais pas si des personnes sont coincées", a déclaré Rich Lattanzi. "Il y a des ambulances, des policiers et des médias partout. C'est un jour horrible pour Clairton. Nous prions pour toutes les personnes concernées. Nous prions pour que ce ne soit pas aussi grave que cela en a l'air."

Rich Lattanzi a déclaré à Reuters qu'il avait entendu dire qu'une personne était portée disparue.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a indiqué sur X que son administration était en contact avec les autorités locales de Clairton, qui ont réagi à l'explosion.

"La scène est toujours active et les personnes se trouvant à proximité doivent suivre les instructions des autorités locales", a-t-il écrit, demandant à ses lecteurs de se joindre à lui dans la prière pour la communauté de Clairton.

Un responsable a déclaré à CNN que certaines personnes étaient coincées sous les décombres et que les équipes de secours s'efforçaient de les atteindre. Selon CNN, Abigail Gardner, directrice de la communication du comté d'Allegheny, a déclaré qu'il n'y avait aucune victime confirmée.

Clairton Coke Works, située sur la rivière Monongahela au sud de Pittsburgh, est la plus grande usine de fabrication de coke des États-Unis. Le coke est produit en chauffant le charbon à haute température. Il est utilisé dans les hauts fourneaux dans le cadre du processus de fabrication de l'acier.

Clairton Coke Works exploite 10 batteries de fours à coke et produit environ 4,3 millions de tonnes de coke par an. L'installation dessert des clients sur le marché du coke commercial ainsi que les installations sidérurgiques de U.S. Steel.

En juin, Nippon Steel, le plus grand sidérurgiste japonais, a conclu l'acquisition de U.S. Steel pour un montant de 14,9 milliards de dollars, après avoir lutté pendant 18 mois pour obtenir l'approbation du gouvernement américain pour l'opération, qui a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de problèmes de sécurité nationale.