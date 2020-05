Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Explosion dans une usine chimique de Venise, les habitants priés de ne pas sortir Reuters • 15/05/2020 à 12:37









MILAN, 15 mai (Reuters) - Une explosion s'est produite vendredi dans une usine chimique de Venise, dont les habitants ont été invités à rester chez eux et à fermer portes et fenêtres. Le Corriere del Veneto, un journal local, fait état d'un blessé parmi les employés du site, qui se trouve dans la zone industrielle de Porto Marghera, sur le continent, à quelques kilomètres du centre historique de la ville. Des images montrant un épais nuage de fumée noire ont été diffusées à la télévision. Les pompiers sont sur place et des ambulances ont été dépêchées sur les lieux. (James Mackenzie, version française Jean-Philippe Lefief)

