EXPLICATION-Qu'est-ce qu'Unitree et pourquoi les fabricants chinois de robots humanoïdes se précipitent-ils pour entrer en bourse ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Unitree s'apprête à devenir le premier fabricant de robots humanoïdes coté en bourse en Chine continentale

* La société vise à lever plus de 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Shanghai

* Les humanoïdes d’Unitree ont fait le buzz grâce à leurs démonstrations de danse et de kung-fu

(Mise à jour avec des détails sur les souscriptions à l'introduction en bourse, les risques liés aux ventes aux États-Unis et la stratégie de l'entreprise aux paragraphes 2, 7, 16 et 19) par Eduardo Baptista

Le fabricant chinois de robots Unitree a fixé le prix de son introduction en bourse à Shanghai à 150,80 yuans par action, cherchant à lever 6,1 milliards de yuans (904 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars) dans le cadre d’une opération qui ferait de lui le premier fabricant de robots humanoïdes coté en Chine continentale.

Unitree a indiqué que sa tranche destinée au grand public avait été sursouscrite plus de 8 000 fois, ce qui souligne l’enthousiasme intense des investisseurs chinois pour la robotique humanoïde. Cette introduction en bourse valorise Unitree à 219 fois ses bénéfices prévus pour 2025 et à 36 fois son chiffre d’affaires.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur Unitree et les raisons pour lesquelles cette entreprise ouvre la voie à plusieurs sociétés chinoises de robotique en vue de leur introduction en bourse.

QU'EST-CE QU'UNITREE?

Fondée en 2016 par l’ingénieur Wang Xingxing, la société Unitree, basée à Hangzhou, s’est d’abord fait connaître pour ses robots quadrupèdes relativement peu coûteux — ou « chiens robots ».

Ses humanoïdes G1, H1 et R1 ont ensuite attiré l’attention du monde entier grâce à des démonstrations virales les montrant en train de courir, de danser et de pratiquer les arts martiaux. L’entreprise est en concurrence avec Tesla TSLA.O , Boston Dynamics et un nombre croissant de start-ups chinoises cherchant à construire des machines capables, à terme, de travailler dans les usines et les foyers.

Le chiffre d’affaires d’Unitree a plus que quadruplé pour atteindre près de 1,7 milliard de yuans (252 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars) en 2025. Contrairement à de nombreuses start-ups spécialisées dans les humanoïdes, elle est rentable, affichant un bénéfice net ajusté d’environ 600 millions de yuans. Son chiffre d’affaires à l’étranger a représenté plus de 40 % de ses ventes au cours de chacune des périodes comptables mentionnées dans son prospectus.

Le fabricant d’humanoïdes a averti que les tensions géopolitiques et d’éventuelles restrictions américaines en matière de commerce, d’approvisionnement ou de ventes pourraient peser sur son expansion internationale.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX INVESTISSEURS D'UNITREE?

Le géant chinois de la livraison de repas Meituan est le principal investisseur externe d’Unitree, détenant 9,65 % du capital par l’intermédiaire de plusieurs filiales. Deux des investisseurs dans les start-ups les plus connus de Chine, HSG et MPCi, détiennent respectivement 7,11 % et 5,45 %.

Tencent 0700.HK , Alibaba Group 9988.HK , Ant Group, China Mobile 600941.SS et Geely 0175.HK ont également investi par l’intermédiaire de structures affiliées lors d’un tour de table en juin 2025, associant ainsi Unitree à certains des plus grands groupes chinois des secteurs de l’Internet, des télécommunications et de l’automobile.

Le prospectus indique que seulement 0,67 % des actions d’Unitree sont directement détenues par l’État, par l’intermédiaire de Shenzhen Capital Group et de sa filiale à 100 %, Shenzhen Innovation Capital.

Mais un groupe plus large de fonds soutenus par l’État détient des participations significatives, avec en tête le Beijing Robotics Industry Development Fund (3,83 %) et le China Internet Investment Fund (2,11 %).

Le fondateur Wang est l’actionnaire majoritaire d’Unitree.

POURQUOI UNITREE EST-IL IMPORTANT?

Unitree a démontré que la Chine est capable de fabriquer des robots sophistiqués à des prix bien inférieurs à ceux de nombreux concurrents étrangers, en s’appuyant sur les vastes chaînes d’approvisionnement du pays en moteurs, capteurs, batteries et autres composants.

L’entreprise est également devenue le symbole de la volonté de Pékin de dominer le domaine de l’« intelligence incarnée », un secteur émergent qui combine des modèles d’IA avec des machines capables de se déplacer et d’interagir avec le monde physique.

Mais son succès commercial ne prouve pas encore que les humanoïdes puissent remplacer les travailleurs. La demande actuelle provient principalement des universités et des projets soutenus par le gouvernement qui utilisent des robots à des fins d’enseignement, de recherche et de démonstration. Les humanoïdes peinent encore à offrir une fiabilité et une dextérité suffisantes, ainsi qu’à effectuer des tâches variées pendant de longues périodes sans intervention humaine.

Le prospectus d’Unitree indique que l’adoption commerciale à grande échelle reste incertaine, citant des défis tels que la généralisation des tâches, l’endurance, la sécurité et la capacité à fonctionner de manière fiable dans des environnements non structurés.

POURQUOI LES FABRICANTS DE ROBOTS CHERCHENT-ILS À ENTRER EN BOURSE?

Le développement d’humanoïdes nécessite des dépenses importantes en ingénieurs, en données d’entraînement des robots, en modèles d’IA et en capacités de fabrication — et ce, plusieurs années avant que la demande des usines ou des ménages ne soit avérée.

Les marchés boursiers offrent donc aux entreprises les capitaux nécessaires pour poursuivre le développement de leur technologie tant que le soutien des pouvoirs publics et l’intérêt des investisseurs restent forts.

Unitree prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse pour soutenir le développement de modèles d’IA incarnée, la recherche sur le corps des robots et l’expansion de sa production.

Leju Robotics, qui fabrique l’humanoïde Kuavo, a déposé en mai une demande d’introduction sur le marché ChiNext de Shenzhen. AgiBot, autre grand fabricant d’humanoïdes basé à Shanghai, a entamé en juillet les préparatifs en vue d’une introduction en bourse à Hong Kong.

(1 $ = 6,7440 yuans renminbi)