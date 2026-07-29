EXPLICATION-Football – En quoi consiste la proposition d'Infantino visant à céder des parts d'une filiale de la FIFA ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La FIFA prévoit de créer une filiale évaluée à 20 milliards de dollars , chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements. Elle proposerait aux investisseurs externes de prendre une participation pouvant aller jusqu’à 20 % dans la FIFA Forward Enterprise, dans le cadre d’une proposition fortement critiquée du président Gianni Infantino qui permettrait aux fédérations membres de bénéficier d’une augmentation spectaculaire de leur financement.

QU'EST-CE QUI EST PROPOSÉ?

La FIFA souhaite créer FIFA Forward Enterprise (FFE) — une filiale distincte qui regrouperait toutes les activités lucratives de la FIFA (droits de diffusion, parrainage, billetterie, licences et organisation d’événements) au sein d’une seule et même société à vocation commerciale.

CHIFFRES CLÉS

La FIFA estime la valeur de cette nouvelle entité commerciale à environ 20 milliards de dollars, selon les estimations de JPMorgan.

La FIFA céderait une participation minoritaire (pouvant aller jusqu’à 20 %) à des investisseurs extérieurs, tout en conservant le contrôle majoritaire. La FIFA travaille avec les banquiers de JPMorgan pour lever des milliards de dollars en faisant appel à des investisseurs externes.

AVANTAGES FINANCIERS POUR LES FÉDÉRATIONS MEMBRES

Si ce projet est approuvé, chacune des 211 fédérations membres pourrait débloquer jusqu’à 40 millions de dollars pour le cycle 2027-2030: jusqu’à 20 millions de dollars au titre d’un financement ponctuel «Fast-Forward» et 20 millions de dollars au titre du financement de développement «FIFA Forward» pour le cycle 2027-2030.

Ce montant continuerait d’augmenter pour atteindre 22 millions de dollars pour le cycle 2031-2034 et 24 millions de dollars pour le cycle 2035-2038.

COMMENT FONCTIONNE LA DÉCISION

Infantino précise que la décision concernant la nouvelle filiale de la FFE sera prise de manière entièrement démocratique et que son adoption nécessitera: (1) le soutien d’une majorité (supérieure à 50 %) des 211 fédérations, ainsi que (2) l’approbation du Conseil de la FIFA.

L'ULTIMATUM D'INFANTINO

Selon une lettre adressée par Infantino aux associations membres et consultée par The Times, si le plan est rejeté, les associations recevront l’augmentation initialement prévue dans le cadre du programme «Forward», d’un montant bien moindre, soit environ 10 millions de dollars par association pour le prochain cycle, dans le cadre d’une enveloppe totale de 2,7 milliards de dollars au lieu de 10 milliards.

«Si vous souhaitez aller de l’avant, ce programme de 10 milliards de dollars sera disponible à compter du 1er janvier 2027, marquant ainsi le début de la prochaine étape de notre parcours commun», a écrit Infantino dans sa lettre.

« En échange, tout ce qui vous est demandé, c’est de continuer à nous accorder votre confiance — tout le reste reste inchangé. »

Le financement ponctuel «Fast-Forward» ne sera accessible qu’aux associations membres qui décideront d’y participer et qui auront pris leur décision avant le 19 septembre 2026.

AUCUN CHANGEMENT DU MODÈLE DE GOUVERNANCE DE LA FIFA

Infantino précise que les droits et obligations des associations membres ainsi que le maintien de la structure de gouvernance actuelle de la FIFA resteront inchangés.

La FIFA conserverait une participation majoritaire à perpétuité dans la FFE et continuerait d’exercer un contrôle exclusif sur toutes les questions liées aux compétitions.

RÉACTIONS ET CRITIQUES

La FIFA a annoncé cette proposition mardi, à la suite d’articles de presse détaillant le projet, ce qui a suscité des critiques de la part d’instances dirigeantes qui n’avaient pas été consultées ni informées de l’idée d’Infantino.

L’UEFA a déclaré que cette proposition « franchissait une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir » et que « l’âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à négocier — surtout en l’absence totale de transparence quant à ceux qui en tirent un avantage financier. Aucun d’entre nous n’est propriétaire du football. Il n’appartient pas à la FIFA de le vendre ».

Après avoir pris connaissance de la lettre d’Infantino mercredi, l’UEFA a publié un nouveau communiqué.

«Nous avons appris aujourd’hui que la FIFA avait fixé un délai aux fédérations pour qu’elles soutiennent ses propositions, sous peine de voir l’offre de versement unique retirée», a déclaré l’UEFA.

« Cela en dit long sur ce projet. »

La CONCACAF a déclaré « partager la déception de nombreux acteurs de notre région et du monde du football face au fait que ce niveau de détail ait été élaboré et rendu public avant même qu’une discussion avec les instances dirigeantes et les parties prenantes concernées n’ait eu lieu ».

La Fédération anglaise de football a déclaré qu’elle était « totalement ignorante de cette proposition et ne disposait d’aucun détail concret, notamment sur la nature exacte de celle-ci et les conditions qui y sont associées ».

Le prédécesseur de Infantino, Sepp Blatter , a déclaré à Reuters que «le football n’appartient ni à un individu ni à une institution. Il appartient au peuple».

« Si la FIFA était transformée en une structure d’entreprise à but lucratif, elle perdrait son âme », a-t-il ajouté, soulignant qu’il n’aurait jamais envisagé une telle mesure lorsqu’il était à la tête de l’organisation.