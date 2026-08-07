EXPLICATION-En quoi la décision de justice du Nouveau-Mexique, portant sur un montant de 567 millions de dollars, pourrait-elle changer la donne pour Meta ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Un tribunal de l’État du Nouveau-Mexique a ordonné à Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook et d’Instagram, d’apporter des modifications majeures à ses plateformes et de verser la somme la plus importante à ce jour dans le cadre d’une vague croissante de poursuites judiciaires aux États-Unis, fondées sur des allégations selon lesquelles les réseaux sociaux seraient néfastes pour les jeunes.

Voici un aperçu de cette décision et de ses conséquences potentielles.

COMBIEN META DOIT-ELLE PAYER?

Le tribunal de Santa Fe a statué jeudi que Meta devait verser 567 millions de dollars à un fonds du Nouveau-Mexique dédié à la prévention et au traitement des troubles mentaux chez les adolescents.

Lors d’une phase antérieure du procès, un jury avait accordé au Nouveau-Mexique 375 millions de dollars au titre de plaintes liées à la protection des consommateurs.

Ce montant cumulé de 942 millions de dollars dépasse de loin les autres sanctions prononcées dans des affaires liées aux réseaux sociaux et aux jeunes, notamment un verdict de 6 millions de dollars à l’encontre de Meta et de Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), propriétaire de YouTube, rendu en mars en Californie.

Meta a déclaré que les allégations donnaient une image fausse des faits et qu’elle ferait appel de cette décision.

QUELS CHANGEMENTS LE TRIBUNAL A-T-IL ORDONNÉ À META D'APPORTER?

Le juge Bryan Biedscheid, à Santa Fe, a ordonné à Meta de mettre en place, pour les utilisateurs du Nouveau-Mexique, des mesures visant à protéger les mineurs sur Facebook et Instagram. Cette décision n’a pas d’incidence sur les autres États.

Meta doit mettre en place une vérification d’âge plus stricte, limiter les utilisateurs de moins de 18 ans à 90 heures par mois au maximum et désactiver les notifications push pendant la nuit et pendant les heures de cours. Les parents doivent donner leur accord pour que le nombre de “likes” sur les publications de leur enfant soit affiché, précise la décision.

Meta doit également interdire les interactions sexualisées entre des mineurs et des chatbots et flouter les images soupçonnées de contenir de la nudité.

Le juge a rejeté certaines des modifications demandées par le Nouveau-Mexique, notamment celles concernant les algorithmes de Meta et des fonctionnalités telles que le défilement infini et la lecture automatique des vidéos. L’entreprise a déclaré au cours du procès que certaines des modifications demandées par l’État n’étaient pas techniquement réalisables et pourraient la contraindre à se retirer de l’État.

SUR QUOI LE JUGE A-T-IL FONDÉ SA DÉCISION?

Le juge Biedscheid a estimé que Meta avait causé une nuisance publique , se rangeant à l’avis du Nouveau-Mexique selon lequel Facebook et Instagram avaient été conçus de manière à créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs et ne les protégeaient pas suffisamment contre l’exploitation sexuelle.

L’année dernière, Reuters a révélé l’existence de documents internes de l’entreprise ​montrant que les chatbots basés sur l’IA de Meta pouvaient “engager un enfant dans des conversations à caractère romantique ou sensuel”.

Le juge a rejeté la demande de Meta visant à faire classer l’affaire sans suite en vertu de la section 230 de la loi sur la décence dans les communications (Communications Decency Act), qui protège généralement les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant le contenu publié par les utilisateurs.

QU’EST-CE QU’UNE NUISANCE PUBLIQUE?

Les actions pour nuisance publique sont traditionnellement utilisées dans des affaires impliquant des menaces pour la santé ou la sécurité publiques, telles que la pollution. Plus récemment, les pouvoirs publics s’en sont servis dans le cadre de poursuites judiciaires contre des entreprises qui vendaient ou commercialisaient du tabac et des opioïdes.

Dans l’affaire du Nouveau-Mexique, le juge a estimé que les préjudices causés par les plateformes de Meta dépassaient le cadre des utilisateurs individuels et imposaient des coûts plus larges aux familles, aux écoles, aux hôpitaux et aux forces de l’ordre.

Meta a fait valoir lors du procès qu’elle n’avait violé aucun droit public tel que l’accès à l’air ou à l’eau, que ses plateformes de réseaux sociaux n’étaient pas les seules utilisées par les jeunes résidents de l’État et que l’affaire ne tenait pas compte de l’impact d’autres applications.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LES AUTRES AFFAIRES?

L’affaire du Nouveau-Mexique n’a pas d’incidence directe sur les milliers d’autres actions en justice en cours intentées par des enfants et des familles, ni sur les plaintes pour nuisance publique déposées par plus de 40 États et 1 300 districts scolaires.

Mais le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, a qualifié cette décision de “modèle” pour les gouvernements cherchant à imposer des changements aux plateformes de réseaux sociaux par la voie judiciaire.

Un procès fédéral prévu le 12 août à Oakland, en Californie, examinera les allégations de 29 États selon lesquelles Meta aurait illégalement collecté et utilisé les données d’enfants, conçu Facebook et Instagram pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs et induit les consommateurs en erreur. Cette affaire pourrait exposer Meta à des dommages-intérêts colossaux et à des changements potentiellement radicaux de ses produits.

Meta a nié les allégations selon lesquelles elle aurait porté préjudice à de jeunes utilisateurs ou induit le public en erreur quant à la sécurité de ses plateformes. L’entreprise a mis en avant ses investissements dans des outils de protection des mineurs et a déclaré s’être efforcée d’identifier et de supprimer les contenus préjudiciables.