EXPLICATION-Comment le blocus imposé par les Houthis en mer Rouge renforce l'emprise de l'Iran sur les approvisionnements énergétiques mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations suite à l'annonce par les Houthis d'un blocus maritime contre l'Arabie saoudite)

Les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ont annoncé lundi qu'ils allaient imposer un blocus maritime à l'Arabie saoudite, ce qui va encore restreindre davantage un marché mondial de l'énergie déjà fortement limité par la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran.

Voici pourquoi cette annonce est importante et ce qu’elle signifie pour la guerre contre l’Iran et la crise énergétique mondiale:

QUEL EST L'AMPLEUR DU RISQUE POUR LES MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES MONDIAL?

On ignore encore comment les Houthis mettraient en œuvre un blocus maritime contre l’Arabie saoudite, leur voisin du nord sur la côte de la mer Rouge, ni si cela impliquerait la reprise des attaques contre le trafic maritime.

Le Yémen est situé au niveau du détroit de Bab el-Mandeb – la porte d’entrée sud de la mer Rouge – et sa fermeture ouvrirait un nouveau front dans la crise énergétique et le conflit global qui oppose l’Iran aux États-Unis.

Le détroit d’Ormuz étant déjà perturbé, la mer Rouge est devenue une voie d’acheminement alternative cruciale pour le pétrole du Golfe et d’autres produits. Une perturbation grave signifierait que les deux principales voies d’exportation de pétrole du Moyen-Orient seraient fermées simultanément.

Le blocus partiel du détroit d’Ormuz par l’Iran , suite à l’attaque menée par Israël et les États-Unis le 28 février, a perturbé la plupart des exportations de pétrole et d’autres marchandises en provenance du Golfe, provoquant une hausse des prix et un choc énergétique mondial.

L’Arabie saoudite a réagi en réacheminant plus de 70 % de ses exportations quotidiennes habituelles de brut vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge. Les navires partant de Yanbu à destination de l’Europe remontent vers le nord en passant par le canal de Suez. Ceux qui se dirigent vers l’Asie descendent vers le sud en passant par Bab el-Mandeb.

Les expéditions depuis Yanbu se sont élevées en moyenne à 4 millions de barils par jour ces dernières semaines, selon les données de Kpler et Signal Ocean, contre environ 973 000 bpd un an plus tôt.

Le volume total de pétrole transitant par Bab el-Mandeb s’est élevé à 7,4 millions de barils par jour en juin, soit environ 7 % de la production mondiale de pétrole, selon les données de Kpler, contre 4,2 millions de barils par jour l’année dernière.

Cela a constitué une bouée de sauvetage pour le marché de l’énergie, contribuant à maintenir les cours mondiaux du pétrole à un niveau bas. L’Arabie saoudite envisage une extension de son oléoduc vers la côte de la mer Rouge, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Lorsque les Houthis ont lancé des attaques contre le trafic maritime en mer Rouge en novembre 2023, les exportations de pétrole du Golfe s'effectuaient sans encombre.

QUI SONT LES HOUTHIS ET FERMENT-ILS LES VOIES D'ACCÈS ÉNERGÉTIQUES DE LA MER ROUGE POUR LE COMPTE DE L'IRAN?

Les Houthis se sont imposés comme un mouvement militaire, politique et religieux dans le nord du Yémen dans les années 1990, menant des guerres de guérilla contre le gouvernement de Sanaa.

Ils sont engagés depuis plus d’une décennie dans une guerre civile contre le gouvernement, soutenu par l’Arabie saoudite et reconnu par la communauté internationale, et ont attaqué leurs voisins du Golfe à l’aide de missiles et de drones.

Cependant, une trêve conclue en 2022 entre les belligérants du pays a globalement tenu jusqu’à la semaine dernière, lorsque le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale a déclaré avoir frappé l’aéroport de Sanaa pour empêcher l’atterrissage d’un avion iranien.

Les Houthis ont accusé l’Arabie saoudite d’être responsable de cet incident et, en riposte, ils ont tiré des missiles sur l’aéroport d’Abha, situé dans le sud-ouest montagneux du royaume.

Un haut responsable houthi, Mohammad al-Farah, membre du bureau politique, a alors averti dans une interview publiée sur le site de la chaîne iranienne Press TV que si la situation continuait à s’aggraver, le détroit de Bab el-Mandeb serait fermé.

L’Iran soutient les Houthis dans le cadre de son « Axe de la Résistance » régional, qui comprend le Hezbollah libanais et les milices chiites irakiennes, bien que ses liens avec le mouvement yéménite soient moins évidents qu’avec ces autres groupes.

Les Houthis ne reconnaissent pas le Guide suprême iranien comme leur autorité religieuse suprême, contrairement au Hezbollah et aux groupes irakiens. Leurs motivations sont principalement nationales, bien que le groupe soit idéologiquement aligné sur l’Iran.

Les États-Unis affirment que l’Iran a armé, financé et formé les Houthis avec l’aide du Hezbollah. Les Houthis nient être un mandataire de l’Iran et affirment développer leurs propres armes. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la position du groupe sur Bab el-Mandeb et la mer Rouge découle de ses propres priorités stratégiques ou est adoptée au nom de l’Iran.

QUE S’EST-IL PASSÉ LORSQUE LES HOUTHIS ONT AFFRONTÉ DES NAVIRES EN MER ROUGE PAR LE PASSÉ?

Après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la campagne dévastatrice menée par Israël à Gaza, les Houthis ont commencé à tirer sur Israël et sur des navires en mer Rouge, affirmant agir ainsi en soutien aux Palestiniens.

Ces attaques ont gravement perturbé le trafic maritime mondial, contraignant Maersk, Hapag-Lloyd et d’autres grandes compagnies à contourner l’Afrique — un itinéraire bien plus long et plus coûteux.

Le trafic en mer Rouge ne s’est pas rétabli depuis: selon les données de l’Autorité du canal de Suez, le trafic transitant par le canal de Suez a chuté de 52 % en 2025 par rapport aux niveaux de 2023 et se situe à son plus bas niveau depuis au moins 50 ans.

Une mission menée par les États-Unis pour rétablir la libre navigation en mer Rouge a donné lieu à des frappes répétées contre des cibles houthistes et à une campagne défensive qui a permis d’abattre des centaines de drones et de missiles.

But some Houthi attacks continued until last summer, only ending completely with the Gaza ceasefire in October.

Le mois dernier, les Houthis ont déclaré qu’ils interdiraient l’accès à la mer Rouge aux navires liés à Israël après que ce dernier eut renouvelé ses attaques militaires contre l’Iran .

Toutefois, cette menace n’a jamais été mise à exécution et les groupes maritimes Maersk et Hapag-Lloyd reprennent certaines liaisons en mer Rouge qu’ils avaient abandonnées lors des attaques houthistes de l’année dernière, a déclaré Maersk ce mois-ci.

QU'ONT-ILS FAIT PENDANT LA DERNIÈRE GUERRE CONTRE L'IRAN?

Alors que le Hezbollah et les groupes irakiens se sont rapidement joints au conflit en lançant des roquettes et des drones après les premières frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, les Houthis sont restés relativement discrets.

Le chef du groupe, Abdul Malik al-Houthi, a déclaré le 5 mars: « Nos doigts sont sur la gâchette à tout moment si l'évolution de la situation l'exige ».

Les commandants iraniens ont averti à plusieurs reprises que les Houthis pourraient entrer en guerre. Les Houthis ont lancé quelques attaques à la roquette et au drone contre Israël fin mars et début avril.

Le commandant de la Force Qods des Gardiens de la Révolution, Esmaeil Qaani, a déclaré le 1er juin qu’ils pourraient bloquer la mer Rouge.

La situation pourrait désormais avoir changé avec l’annonce, lundi, d’un blocus contre ce qu’ils ont qualifié d’Arabie saoudite « criminelle », en représailles à ce qu’ils ont qualifié de siège par le royaume de leurs ports et aéroports, notamment lors de la frappe de la semaine dernière.