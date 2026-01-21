Experian maintient ses perspectives pour l'ensemble de l'année, les actions atteignent leur niveau le plus bas depuis 19 mois

Les actions atteignent leur plus bas niveau depuis 19 mois

Maintien des prévisions annuelles

Croissance organique du chiffre d'affaires B2B stable en Amérique latine, au Royaume-Uni et en Irlande

Croissance organique du chiffre d'affaires trimestriel à 8 %

par Rishab Shaju

Les actions de la société Experian

EXPN.L , spécialisée dans les données et l'analyse de crédit, sont tombées à leur plus bas niveau depuis 19 mois mercredi, alors que la société a maintenu ses prévisions annuelles après avoir annoncé une croissance organique de 8 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

La société tire une grande partie de son chiffre d'affaires des vérifications de crédit, des demandes de prêt hypothécaire et des enquêtes sur les fraudes en Amérique du Nord, des volumes qui sont sensibles à l'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt et à l'appétit des prêteurs.

Experian a maintenu sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires de 8 % pour l'ensemble de l'année.

Bien que l'activité de services aux consommateurs de la société ait continué d'être performante sur tous ses marchés clés, la croissance organique du chiffre d'affaires des clients commerciaux en Amérique latine, au Royaume-Uni et en Irlande est restée stable dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

LES ACTIONS CHUTENT POUR LA QUATRIÈME FOIS

Le prix de l'action Experian a chuté de 7 % mercredi, marquant une quatrième séance consécutive de baisse et portant les pertes sur 12 mois à 20 %. Andrew Ripper, analyste chez Panmure Liberum, a souligné la faiblesse du dollar américain, la menace du président Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % et l'intelligence artificielle comme facteurs expliquant la faiblesse persistante de la performance, ainsi que la décision de Fair Isaac Corporation FICO.N de vendre ses scores de crédit directement aux prêteurs hypothécaires et aux vendeurs, en supprimant les bureaux de crédit tels qu'Experian qui servent d'intermédiaires.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, Experian a déclaré qu'une grande partie de l'impact du plafonnement des cartes de crédit annoncé par Trump toucherait très probablement les consommateurs américains, s'il était adopté.