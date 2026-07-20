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Experian dans le vert sur des commentaires de BofA
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 11:32

Experian gagne 1,4% vers 2 760 pence à Londres, soutenu par des commentaires positifs de Bank of America (BofA), qui reprend la couverture du titre avec une recommandation "achat" sur le groupe spécialisé dans les solutions de traitement, d'interprétation et de gestion de l'information.

La banque américaine met en avant les "caractéristiques de qualité" d'Experian, soulignant un ROIC (retour sur capital investi) attendu à 18% en 2027 et une conversion du free cash-flow de 100%. Elle juge par ailleurs limités les risques liés à l'impact de l'intelligence artificielle pour le groupe britannique.

"Nous anticipons une croissance organique de l'EBIT d'environ 8%, soutenant une croissance annuelle moyenne du BPA de 13% à l'horizon 2029", affirme BofA, qui table également sur 9,9 MdsUSD de retour de trésorerie d'ici à 2031, dont 6 MdsUSD consacrés à des rachats d'actions.

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