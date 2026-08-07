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Expensify bondit après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 14:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions d'Expensify EXFY.O , plateforme de gestion des dépenses, bondissent de 6,6% à 2,11 dollars en pré-ouverture

** Jeudi en fin de journée, EXFY a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions des analystes pour le deuxième trimestre consécutif

** Citizens JMP Securities relève la note d’EXFY de « Market Perform » à « Market Outperform », avec un objectif de cours de 3 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 51,5% par rapport au dernier cours de clôture

** EXFY est en passe de renouer avec la croissance au cours des 12 prochains mois après avoir connu une contraction pendant 13 trimestres consécutifs, selon Aaron Kimson, analyste chez Citizens

** “Nous pensons que tout retour à la croissance entraînera une réévaluation du titre”, a-t-il ajouté

** Parmi les trois courtiers, un recommande d’“acheter” le titre et deux de le “conserver”; objectif de cours médian: 2,50 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action EXFY affichait une hausse de 31,1% depuis le début de l'année

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