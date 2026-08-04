Expeditors International en hausse : la forte demande de fret aérien fait grimper son bénéfice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action d'Expeditors International of Washington

EXPD.N progresse de près de 1% à 172 dollars dans un début de séance marqué par des fluctuations

** Le transitaire international affiche un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, grâce à une forte demande de services de fret aérien et d’expéditions liées à l’expansion des centres de données d’IA, qui ont stimulé son chiffre d’affaires

** La société affiche un bénéfice trimestriel de 2,03 dollars par action, contre 1,34 dollar par action un an plus tôt

** Son chiffre d'affaires total du deuxième trimestre s'élève à 3,5 milliards de dollars, soit une hausse de 32%, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,89 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le tonnage de fret aérien de la société a augmenté de 14% par rapport à l'année précédente, tandis que le volume de conteneurs maritimes est resté stable

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 15,4% depuis le début de l'année