Expeditors International en hausse grâce à des résultats trimestriels optimistes

4 novembre - ** Les actions du transitaire mondial Expeditors International of Washington EXPD.N augmentent de près de 7,2% à environ 131,3 dollars dans les échanges du matin

** Les bénéfices et les revenus du troisième trimestre ont dépassé les estimations des analystes grâce à de forts volumes de fret et à la demande en matière de courtage en douane

** Le tonnage de fret aérien de Co au troisième trimestre a augmenté de 4 %, grâce aux expéditions en provenance d'Asie

"Notre activité de courtage en douane continue d'afficher une forte croissance dans un contexte de demande soutenue due à un environnement commercial dynamique", déclare le directeur général Daniel Wall

** Le directeur général ajoute que l'augmentation des volumes et la complexité des entrées constituent un défi pour le segment du courtage en douane

** Le bénéfice du troisième trimestre s'élève à 1,64 $ par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,40 $ par action (données compilées par LSEG)

** Ses revenus trimestriels s'élèvent à 2,89 milliards de dollars, contre une estimation de 2,73 milliards de dollars par les analystes

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 18,5 % depuis le début de l'année