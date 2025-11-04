 Aller au contenu principal
Expeditors International en hausse grâce à des résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du transitaire mondial Expeditors International of Washington EXPD.N augmentent de près de 7,2% à environ 131,3 dollars dans les échanges du matin

** Les bénéfices et les revenus du troisième trimestre ont dépassé les estimations des analystes grâce à de forts volumes de fret et à la demande en matière de courtage en douane

** Le tonnage de fret aérien de Co au troisième trimestre a augmenté de 4 %, grâce aux expéditions en provenance d'Asie

"Notre activité de courtage en douane continue d'afficher une forte croissance dans un contexte de demande soutenue due à un environnement commercial dynamique", déclare le directeur général Daniel Wall

** Le directeur général ajoute que l'augmentation des volumes et la complexité des entrées constituent un défi pour le segment du courtage en douane

** Le bénéfice du troisième trimestre s'élève à 1,64 $ par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,40 $ par action (données compilées par LSEG)

** Ses revenus trimestriels s'élèvent à 2,89 milliards de dollars, contre une estimation de 2,73 milliards de dollars par les analystes

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 18,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EXPEDIT INTL WAS
132,115 USD NYSE +7,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

