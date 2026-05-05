 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Expeditors International en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action d'Expeditors International of Washington EXPD.N progresse de 4,2 % à 145,54 $

** Le transitaire international affiche un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 2,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont augmenté dans le domaine du courtage en douane et des services connexes, grâce à la hausse des volumes d'importation, à la complexité des droits de douane et à la demande des clients du secteur technologique - EXPD

** Sur 16 courtiers, deux attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, huit “conserver” et six “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 142 $ - données LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 2,4% depuis le début de l'année

Valeurs associées

EXPEDIT INTL WAS
149,660 USD NYSE +7,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank