Expeditors International en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action d'Expeditors International of Washington EXPD.N progresse de 4,2 % à 145,54 $

** Le transitaire international affiche un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 2,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont augmenté dans le domaine du courtage en douane et des services connexes, grâce à la hausse des volumes d'importation, à la complexité des droits de douane et à la demande des clients du secteur technologique - EXPD

** Sur 16 courtiers, deux attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, huit “conserver” et six “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 142 $ - données LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 2,4% depuis le début de l'année