Expedia s'envole grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuelles optimistes
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** La plateforme de voyage en ligne Expedia

EXPE.O augmente d'environ 14% à 251,95 $ après la cloche ** La société revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2025 , misant sur la résistance de la demande des entreprises clientes ** Le chiffre d'affaires annuel devrait croître de 6à7%, contre une prévision antérieure de 3 à 5 %

** La société dépasse également les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre ** Bénéfice ajusté de 7,57 dollars par action, contre une estimation de 6,92 dollars par action, selon les données compilées par le LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, EXPE a progressé de 14,75 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EXPEDIA GROUP
219,7000 USD NASDAQ +2,75%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 23:32:14.

