Expedia s'envole grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuelles optimistes

6 novembre - ** La plateforme de voyage en ligne Expedia
EXPE.O augmente d'environ 14% à 251,95 $ après la cloche ** La société revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2025 , misant sur la résistance de la demande des entreprises clientes ** Le chiffre d'affaires annuel devrait croître de 6à7%, contre une prévision antérieure de 3 à 5 %
** La société dépasse également les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre ** Bénéfice ajusté de 7,57 dollars par action, contre une estimation de 6,92 dollars par action, selon les données compilées par le LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, EXPE a progressé de 14,75 % depuis le début de l'année
