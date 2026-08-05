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Expedia revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la bonne tenue de la demande de voyages nationaux
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les voyages intérieurs ont dépassé la demande transfrontalière, selon la directrice générale Gorin

* Expedia dépasse les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre

* L'entreprise souligne la hausse des tarifs aériens et hôteliers, ainsi que les perturbations au Moyen-Orient

(Ajout des fluctuations du cours de l'action) par Anshuman Tripathy

La société de voyages en ligne Expedia Group

EXPE.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de réservations brutes et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande touristique résiliente et une forte consommation intérieure aux États-Unis, ce qui a fait grimper son action de 9 % en séance prolongée.

La demande de voyages aux États-Unis est solide , a déclaré la directrice générale Ariane Gorin à Reuters, soulignant que les réservations nationales ont dépassé celles des voyages transfrontaliers.

« Les gens dépensent surtout au niveau national, que ce soit pour la Coupe du monde, pour des concerts ou pour des activités de plein air », a déclaré Mme Gorin, ajoutant que cette demande créait un « contexte favorable » pour le reste de l’année.

Les agences de voyage tirent parti d'une demande de loisirs soutenue et de la Coupe du monde de la FIFA qui vient de s’achever, ce qui contribue à compenser le frein lié au conflit au Moyen-Orient, qui entre désormais dans son sixième mois.

Expedia a revu à la hausse ses prévisions de réservations brutes pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 129,5 milliards et 130,8 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 127 à 129 milliards de dollars, alors que les analystes tablaienten moyenne sur128,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Seattle table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 16,05 et 16,22 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 15,6 à 16,0 milliards de dollars.

Toutefois, la persistance des conflits armés pourrait assombrir les perspectives du secteur , car la hausse des coûts risque de peser sur les dépenses mondiales liées aux voyages.

Mme Gorin a souligné que les événements actuels au Moyen-Orient perturbaient la capacité aérienne, tandis que les tarifs aériens et les prix des hôtels avaient augmenté dans l’ensemble du secteur.

La société concurrente Booking a déclaré mardi que la baisse des voyages vers le Moyen-Orient et les pressions sur les liaisons aériennes mondiales persisteraient tout au long de son troisième trimestre.

Mme Gorin a toutefois précisé que le Moyen-Orient ne représentait qu’une « part relativement faible » de l’activité globale d’Expedia, concentrée principalement dans sa division B2B.

« À terme, la région connaîtra un retour à une forte croissance. »

Expedia a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 5,76 dollars par action, dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 5,23 dollars.

Le chiffre d’affaires de la société mère de Vrbo a progressé d’environ 14 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,32 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 4,17 milliards de dollars.

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