Expedia relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2025 grâce à la vigueur de ses activités aux États-Unis

La plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2025, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, grâce à une forte demande de la part de ses clients professionnels, ce qui a fait grimper ses actions de près de 15 % après la clôture de la séance.

La société basée à Seattle s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 6 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une fourchette de 3 % à 5 %.

Les réservations dans le segment B2B d'Expedia, qui s'adresse aux sociétés de gestion des voyages d'affaires, aux agents de voyage hors ligne et aux institutions financières, ont augmenté de 26 % pour atteindre 9,38 milliards de dollars au cours du troisième trimestre.

Les nuitées d'Expedia aux États-Unis ont connu une croissance à un chiffre, la plus rapide depuis plus de trois ans, mais sont restées inférieures à celles des marchés internationaux. La croissance a été la plus forte en Asie, où les nuitées ont augmenté de plus de 20 %.

Expedia a également déclaré qu'elle suivait de très près la fermeture du gouvernement, qui est désormais la plus longue jamais enregistrée , dans une impasse à Washington.

Dans le même temps, les réservations dans le segment direct au consommateur d'Expedia, qui comprend son emblématique Hotels.com et la plateforme de location à court terme Vrbo, ont augmenté de 7 % pour atteindre 21,34 milliards de dollars.

Expedia a enregistré un bénéfice ajusté de 7,57 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation de 6,92 dollars par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le total des réservations brutes pour le troisième trimestre s'est élevé à 30,73 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année dernière.