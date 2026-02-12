Expedia prévoit des réservations en hausse pour 2026 grâce à la demande des clients professionnels

La plateforme de voyages en ligne Expedia EXPE.O a prévu pour 2026 des réservations brutes et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes de Wall Street jeudi, pariant sur une forte demande de la part des clients professionnels.

La société mère Vrbo prévoit que les réservations brutes se situeront entre 127 et 129 milliards de dollars pour l'année, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui est de 125,95 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

Le segment interentreprises, qui comprend des clients tels que les compagnies aériennes, les agences de voyage hors ligne et les institutions financières, a bénéficié de l'arrivée de nouveaux clients.

Au cours du quatrième trimestre, la société a enregistré un nombre record d'agences de voyage actives utilisant sa plateforme pour les réservations, a déclaré Ariane Gorin, directrice générale, dans une interview accordée à Reuters.

Le programme de fidélisation des agents, qui permet aux agents indépendants de s'associer à Expedia et de toucher des commissions sur les voyages réservés sur la plateforme, a également soutenu l'activité.

Au cours du quatrième trimestre, les réservations brutes dans sa division B2B ont bondi de 24 %, contre 5 % dans son unité de vente directe aux consommateurs.

Les agences de voyage en ligne sont également soutenues par les voyageurs soucieux de leur budget qui recherchent des offres et des réductions.

"Nous avons eu 70 % de partenaires en plus qui ont participé à nos ventes du vendredi noir comme jamais auparavant", a déclaré Ariane Gorin, ajoutant que 30 % des réservations du quatrième trimestre d'Expedia provenaient d'un inventaire qui comprenait des offres.

Expedia prévoit également un chiffre d'affaires annuel compris entre 15,6 et 16 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur à l'estimation des analystes (15,69 milliards de dollars)

Le bénéfice ajusté de la société mère Hotels.com s'est élevé à 3,78 dollars par action pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre 2,39 dollars par action un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 11,4 % pour atteindre 3,54 milliards de dollars.