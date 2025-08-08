Expedia, Intel, Pinterest, Under Armour...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Expedia

Expedia a dévoilé une hausse de ses résultats. Au deuxième trimestre, le nombre de nuitées réservées a connu une progression de 7%, notamment grâce à la croissance hors des États-Unis. Parallèlement, le total des réservations brutes a augmenté de 5%, soutenu par la hausse de 17% des réservations brutes B2B (business to business), alors que celles de la catégorie B2C (business to customer) se sont seulement appréciées de 1%. De son côté, le chiffre d’affaires a gagné 6%, à 3,786 milliards de dollars.

Instacart

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires d'Instacart s'élève à 914 millions de dollars, en hausse de 11% sur un an. Sur cette période, les commandes du spécialiste de la livraison de produits alimentaires ont atteint près de 83 millions, soit une progression de 17% sur un an. La marge brute PCGR ressort à 678 millions de dollars, en augmentation de 9% sur un an. Le bénéfice net PCGR atteint les 116 millions de dollars, en croissance de 92% par rapport au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté s'élève à 262 millions de dollars, en hausse de 26%.

Intel

Selon Reuters, Lip-Bu Tan, le PDG d'Intel, a tenu a rassurer le président des États-Unis en indiquant " nous sommes en contact avec l'administration pour traiter les questions qui ont été soulevées et veiller à ce qu'ils disposent de tous les faits ". La veille, sur son réseau social Truth, Donald Trump avait écrit : " le PDG d'Intel est en proie à un grave conflit d'intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution ".

Paramount

Paramount Global et Skydance ont annoncé la finalisation de leur fusion. Cette opération donne naissance à Paramount, une société mondiale de médias et de divertissement de premier plan. Paramount va apporter sa vaste bibliothèque créative et son réseau de distribution mondial, tandis que Skydance apportera son expertise en matière de production et ses capacités technologiques de pointe. À court terme, Paramount va s’appuyer sur des investissements stratégiques pour capitaliser sur les synergies et les opportunités identifiées afin de rationaliser ses activités.

Pinterest

Au second trimestre 2025, les revenus de Pinterest s'élèvent à 998 millions de dollars, en croissance de 17% sur un an, sur une base publiée et à devises constantes. Il dépasse le consensus des analystes : 974,8 millions de dollars. Sur cette période, son bénéfice net grimpe de 336%, à près de 38 millions de dollars sur un an. L'Ebitda ajusté progresse de 33%, à près de 251 millions de dollars, soit une marge de 25%. Le free cash flow bondit de 94% à 197 millions de dollars.

Under Armour

Under Armour a publié des résultats inférieurs aux attentes des analystes. Au premier trimestre de l'exercice 2025/2026, la perte nette du groupe s'est élevée à 2,612 millions de dollars contre 305 millions de dollars il y a un an. De son côté, le chiffre d'affaires a reculé de 4%, à 1,134 milliard de dollars. Dans le détail, les revenus en Amérique du Nord sont en baisse de 5%, à 670 millions de dollars sur la période, tandis qu'à l'international, le repli n'a été que de 1%, à 467 millions de dollars.