Expedia dévoile des revenus en hausse de 12% au troisième trimestre

L'agence de voyages numérique est tirée par son offre à destination des professionnels. Wedbush et Jefferies restent à l'achat, Citi est plus mesuré. Le titre chute de plus de 12% peu après 17 heures.

Expedia a publié hier un chiffre d'affaires en progression de 12%, à 4,94 millions de dollars. Ces revenus sont en grande partie tirés par le segment B2B, qui grimpe de 23%. "Nous avons dépassé la fourchette haute de nos prévisions pour le trimestre, ce qui témoigne de la résilience de la demande de voyages et d'une excellente exécution", s'est félicitée Ariane Gorin, PDG du groupe.

Parmi les bonnes nouvelles, le nombre de nuitées réservées a augmenté de 7% sur un an, avec une bonne performance dans toutes les régions. Et l'Ebitda a progressé à 1,7 millions de dollars, soit presque 9% de plus que le consensus SNP.

Expedia relève donc légèrement sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 entre 16,37 milliards et 16,43 milliards de dollars, contre une précédente fourchette de 16,05 milliards à 16,22 milliards de dollars. Mais la plateforme de réservation touristique prévoit des revenus inférieurs aux attentes au quatrième trimestre.

Prudent, Citi est "impressionné par la croissance du chiffre d'affaires brut B2B ( 19% sur un an)" mais note "des vents contraires pour le quatrième trimestre en raison du ralentissement lié aux élections américaines et des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et dans l'Union européenne". La banque maintient donc sa note "neutre" et abaisse son objectif de cours à 330 dollars, contre 345 auparavant.

Les brokers de Wedbush saluent aussi "la dynamique du segment B2B", qui "renforce la différenciation d'Expedia". Ils relèvent par ailleurs que "l'adoption précoce par Expedia de l'IA agentique, notamment le partenariat avec Google AI Mode et l'intégration de Meta Muse, positionne l'entreprise de manière à tirer parti de l'adoption croissante de ces technologies". D'autant plus que "les premiers résultats montrent qu'il s'agit d'un trafic à forte intention d'achat". Wedbush confirme donc sa recommandation "surperformance", mais ajuste son objectif de cours de 417 à 384 dollars.

Jefferies prévoit aussi une action qui "surperformera à terme", même si "les prévisions pour le quatrième trimestre pourraient constituer un frein à court terme", et une cible de cours à 350 dollars. Peu après 17 heures (heure de Paris), le titre dégringole de 12,15%, à 277,49 dollars.