Expand Energy nomme Marcel Teunissen directeur financier

information fournie par Reuters • 06/04/2026 à 14:03

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Expand Energy EXE.O a nommé lundi Marcel Teunissen au poste de directeur financier, à compter du 6 avril.