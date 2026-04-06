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Expand Energy nomme Marcel Teunissen directeur financier
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Expand Energy EXE.O a nommé lundi Marcel Teunissen au poste de directeur financier, à compter du 6 avril.

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