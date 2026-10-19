Expand Energy nomme Daniel E. Brown au poste de PDG

Expand Energy Corporation, grand producteur de gaz naturel d'Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé Daniel E. Brown au poste de président-directeur général, avec prise d'effet le 26 octobre. Il intégrera également le conseil d'administration. Michael A. Wichterich, qui assurait la présidence et la direction générale par intérim depuis février 2026, reprendra son rôle de président non exécutif du conseil d'administration.

Daniel E. Brown rejoint Expand Energy après un mandat réussi en tant que président-directeur général et membre du conseil d'administration de Chord Energy (société qui exerce des activités d'exploration d'hydrocarbures et de fracturation hydraulique dans le bassin de Williston, dans le Dakota du Nord et le Montana).

Dirigeant chevronné du secteur de l'énergie, doté d'une vaste expérience dans les activités amont (upstream) et intermédiaires (midstream), il a passé près de 20 ans chez Anadarko Petroleum, où il a occupé divers postes de direction couvrant le développement international et offshore profond, ainsi que les opérations terrestres aux Etats-Unis.