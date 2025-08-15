Expand Energy évince son directeur financier Mohit Singh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4)

Expand Energy EXE.O a déclaré jeudi que Mohit Singh, son directeur financier depuis 2021, a quitté le producteur de gaz naturel, avec effet au 13 août.

Singh a quitté l'entreprise en raison d'un licenciement sans motif et poursuivra d'autres intérêts, a déclaré la société.

Expand Energy et Singh n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'initiée Brittany Raiford a été nommée directrice financière par intérim, a indiqué la société.

Le mois dernier, le producteur de gaz naturel a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre, contre une perte l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production et à la hausse des prix des matières premières.