Expand Energy évince son directeur financier Mohit Singh
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4)

Expand Energy EXE.O a déclaré jeudi que Mohit Singh, son directeur financier depuis 2021, a quitté le producteur de gaz naturel, avec effet au 13 août.

Singh a quitté l'entreprise en raison d'un licenciement sans motif et poursuivra d'autres intérêts, a déclaré la société.

Expand Energy et Singh n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'initiée Brittany Raiford a été nommée directrice financière par intérim, a indiqué la société.

Le mois dernier, le producteur de gaz naturel a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre, contre une perte l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production et à la hausse des prix des matières premières.

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EXPAND ENER
94,9900 USD NASDAQ -1,52%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,83 USD Ice Europ +1,66%
Pétrole WTI
63,90 USD Ice Europ +1,88%
