Expand Energy évince son directeur financier Mohit Singh

Expand Energy EXE.O a déclaré jeudi que Mohit Singh, son directeur financier depuis 2021, a quitté le producteur de gaz naturel, avec effet au 13 août.
Singh a quitté l'entreprise en raison d'un licenciement sans motif et poursuivra d'autres intérêts, a déclaré la société.
Expand Energy et Singh n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
L'initiée Brittany Raiford a été nommée directrice financière par intérim, a indiqué la société.
Le mois dernier, le producteur de gaz naturel a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre, contre une perte l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production et à la hausse des prix des matières premières.
