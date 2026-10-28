Expand Energy : des résultats solides portés par la hausse des revenus et de la production au 3e trimestre

Au 3e trimestre 2026, Expand Energy a généré un résultat net de 519 millions de dollars, soit 2,24 USD par action entièrement diluée. Ses profits ont enregistré un léger repli de 5,12% sur un an.

En revanche, l'EBITDAX ajusté (rentabilité opérationnelle sous-jacente) a augmenté sur un an d'environ 14% à 1,229 MdUSD. Les revenus suivent la même tendance haussière avec une hausse de près de 11% en glissement annuel, s'établissant à 3,286 MdsUSD, soutenus par la fermeté des cours des liquides et la croissance des volumes vendus.

Une trésorerie stable et un désendettement continu

Cette bonne tenue commerciale s'accompagne d'une gestion rigoureuse du bilan. Le flux de trésorerie net généré par les activités d'exploitation baisse de 2% sur un an à 1,177 MdUSD.

Parallèlement, la dette totale s'élève à 4,6 MdsUSD à la fin du trimestre, soit un repli de 7,54% sur un an, ramenant le ratio d'endettement à 0,8x l'EBITDAX.

Une activité de forage dynamique tirant la production vers le haut

Ces résultats financiers reposent directement sur le dynamisme des opérations sur le terrain. La production nette s'élève à 7,54 milliards de pieds cubes équivalent par jour (Bcf/d) composée à 92% de gaz naturel, marquant une hausse de près de 3% sur un an. "Expand Energy a exploité en moyenne 11 appareils de forage au cours du 3e trimestre, forant 46 puits et en raccordant 59 au réseau, ce qui s'est traduit par cette production nette d'environ 7,54 Bcf/d, comprenant 6,9 Bcf/d de gaz naturel, 17 milliers de barils par jour (kbbl/j) de pétrole et 87 kbbl/j de liquides de gaz naturel", explique Expand Energy.

Des perspectives annuelles confirmées pour 2026

Fort de ce rythme opérationnel, le groupe aborde la fin de l'exercice avec des objectifs bien balisés. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Expand Energy prévoit d'exploiter 11 à 12 appareils de forage et a révisé ses prévisions d'investissements à environ 3 MdsUSD. La production moyenne quotidienne devrait s'établir entre environ 7,45 et 7,55 Bcf/d.

Cette visibilité financière permet enfin à l'entreprise de récompenser directement ses actionnaires. Expand Energy poursuit sa stratégie d'allocation du capital axée sur le rendement, combinant dividendes et rachats d'actions ciblés tout en préservant la flexibilité financière de son bilan.

Le groupe spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel a ainsi racheté pour 305 MUSD d'actions ordinaires sur le trimestre, portant le total depuis le début de l'année à environ 900 MUSD (soit 4% du capital en circulation). Il dispose encore d'une enveloppe de 1 MdUSD pour des rachats additionnels dans le cadre de son programme de rachat.

En outre, Expand Energy prévoit de verser son dividende de base trimestriel de 0,575 USD par action le 3 décembre prochain aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 12 novembre.