Expand Energy dépasse les prévisions de bénéfices, la hausse de la production compensant la baisse des prix du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'analyste aux paragraphes 7 et 8) par Varun Sahay

Le producteur américain de gaz naturel Expand Energy EXE.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la hausse de la production ayant compensé la baisse des prix du gaz naturel.

Les producteurs américains de gaz naturel bénéficient d'une demande croissante de la part des compagnies d'électricité pour alimenter les centres de données, ainsi que de l'augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié, même si l'abondance de l'offre continue d'exercer une pression à la baisse sur les prix.

L'action de la société a progressé de 1,8 % en séance prolongée.

Expand, anciennement Chesapeake Energy, s’est transformée en premier producteur indépendant de gaz naturel aux États-Unis grâce à son acquisition de Southwestern Energy pour 7,4 milliards de dollars en octobre 2024.

Expand Energy prévoit d’investir entre 2,75 et 2,95 milliards de dollars pour produire environ 7,4 à 7,6 milliards de pieds cubes équivalents par jour au cours de l’année en cours, et prévoit d’exploiter entre 11 et 12 plateformes de forage.

La société avait indiqué en octobre qu’elle prévoyait de réduire ses dépenses et d’augmenter sa production en 2026, avec pour objectif de produire 7,5 milliards de pieds cubes équivalents par jour cette année-là.

Commentant ces derniers résultats, Scott Hanold, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré: « Les dépenses d’investissement ont été élevées, principalement en raison de la location de biens qui a permis d’augmenter le portefeuille à des conditions avantageuses. »

Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams, a déclaré: « L’attention des investisseurs va désormais se porter sur l’allocation du capital, après un trimestre marqué par d’importants rachats d’actions et une autorisation accrue, ainsi que sur les implications stratégiques et financières de l’opération Twin Eagle . »

Au début du mois, Expand Energy a annoncé son intention d’acquérir Twin Eagle Holdings, distributeur de gaz naturel détenu par , auprès de Five Point Infrastructure pour 1,25 milliard de dollars, afin de développer ses activités de commercialisation à travers l’Amérique du Nord.

Expand Energy a réduit sa dette totale d’environ 1,3 milliard de dollars par rapport à la fin de l’année, la ramenant à 3,7 milliards de dollars, et a ramené sa dette nette à 3,1 milliards de dollars.

La production de gaz naturel s’est établie en moyenne à environ 6,9 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/j) au cours du trimestre clos en juin, contre environ 6,6 Bcf/j un an plus tôt. Toutefois, le prix moyen réalisé du gaz naturel s’est établi à 2,90 dollars par millier de pieds cubes (Mcf), contre 2,98 dollars par Mcf un an plus tôt.

Les contrats à terme sur le gaz naturel NGc1 se sont établis en moyenne à 3,020 $ par million de BTU, soit une baisse de 17,5 % par rapport à l'année précédente.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,33 dollar par action pour le trimestre d'avril à juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,12 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.