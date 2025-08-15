Expand Energy : départ du directeur financier Mohit Singh, hausse des actions

14 août - ** Les actions d'Expand Energy EXE.O augmentent de 2,4 % à 97,28 $ dans les échanges après bourse

** EXE annonce que le directeur financier Mohit Singh a été licencié sans motif

** La société nomme l'actuelle vice-présidente Brittany Raiford au poste de directrice financière par intérim

** À la clôture de la séance, les actions d'EXE ont baissé de 4,6 % depuis le début de l'année