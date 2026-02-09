 Aller au contenu principal
Expand Energy chute suite au départ de son directeur général
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 février - ** Les actions du producteur de gaz naturel Expand Energy EXE.O chutent de 6,6 %à 103,10 $ ** EXE annonce le départ de son directeur général Domenic Dell'Osso

** Le président Michael Wichterich est nommé directeur général par intérim, avec effet immédiat

** Elle ajoute qu'elle prévoit de transférer son siège social d'Oklahoma City à Houston d'ici le milieu de l'année 2026

** En 2025, l'action EXE a progressé de 10,8 %

