Exosens, Vinci, Dassault Systèmes... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 23/02/2026 à 09:06

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a signé avec un prestataire de services d'investissement une convention de rachat d'actions.

Abivax

Abivax fait part de nouvelles données précliniques et cliniques sur l'obefazimod, lors du 21e Congrès annuel de l'European Crohn's and Colitis Organization (ECCO), venant renforcer les preuves scientifiques en faveur de son développement dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes fait part de la nomination de son directeur général Pascal Daloz comme président-directeur général (PDG), succédant ainsi à Bernard Charlès dans ses fonctions de président du conseil d'administration, avec effet immédiat.

emeis

emeis a annoncé être sorti par anticipation du plan de sauvegarde accélérée le 20 février dernier, après avoir reçu l'approbation de sa requête par le Tribunal des affaires économiques de Nanterre.

Eramet

Eramet a indiqué qu'un incendie s'était déclaré hier dans l'après-midi sur l'usine d'extraction du site Eramet Grande Côte, filiale du groupe au Sénégal, spécialisée dans l'exploitation des sables minéralisés.

Europlasma

Europlasma a annoncé que sa filiale Valdunes Industries a signé un contrat portant sur la fourniture de 1 800 roues de trains destinées au transport de fret lourd en Europe du Nord.

Eutelsat Communications

Eutelsat Communications a annoncé le lancement d'une offre portant sur un montant nominal global de 1,5 milliard d'euros de nouvelles obligations senior libellées en euros.

Exosens

Sur l'exercice fiscal 2025, Exosens a dépassé ses objectifs avec un chiffre d'affaires de 468,2 millions d'euros, en hausse de 22,1%. Cette hausse reflète un effet de périmètre lié à l'intégration des acquisitions finalisées au second semestre 2024 et en 2025 ainsi qu'un fort dynamisme des marchés finaux de la Défense et la Surveillance (qui ont représenté 75% du chiffre d'affaires).

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Klépierre

Klépierre annonce que David Simon a décidé de mettre fin à ses fonctions de président et membre du conseil de surveillance, après 14 années passées à la tête du conseil de surveillance du groupe d'immobilier commercial.

Medincell

Medincell annonce que la FDA américaine a accepté le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché américain (NDA) de l'injection sous-cutanée à libération prolongée d'olanzapine (Olanzapine LAI) pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.

Renault

Renault Group indique avoir signé un accord définitif lui permettant de prendre la totalité du capital de Flexis SAS, sa coentreprise fondée avec Volvo Group et CMA CGM en 2024 pour la création d'une "génération révolutionnaire" de fourgons électriques.

Vinci

Vinci fait part de son entrée en négociations exclusives avec l'Etat pour la concession de la future liaison autoroutière A154 - A120, projet autoroutier structurant de près de 100 km destiné à contourner l'Île-de-France par l'Ouest.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ABIVAX
111,4000 EUR Euronext Paris -0,89%
AIR LIQUIDE
174,7600 EUR Euronext Paris -0,46%
DASSAULT SYSTEMES
17,0750 EUR Euronext Paris -2,04%
EMEIS
15,1300 EUR Euronext Paris +5,73%
ERAMET
51,0500 EUR Euronext Paris +4,23%
EUROPLASMA
0,0397 EUR Euronext Paris +20,30%
EUTELSAT
2,2200 EUR Euronext Paris +2,07%
EXOSENS
59,6000 EUR Euronext Paris -3,09%
FREELANCE.COM
2,1700 EUR Euronext Paris -1,36%
KLEPIERRE
34,0400 EUR Euronext Paris +0,12%
MEDINCELL REG
24,5000 EUR Euronext Paris +2,60%
RENAULT
32,1700 EUR Euronext Paris -0,56%
VINCI
140,4500 EUR Euronext Paris +0,25%
