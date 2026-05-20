information fournie par Reuters • 20/05/2026 à 18:22

Exosens va doubler sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies en 2026

Exosens SA EXENS.PA :

* PRÉVOIT DE DOUBLER SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE CAMÉRAS INFRAROUGES REFROIDIES AU COURS DE L’ANNÉE 2026

* AFIN DE RÉPONDRE À L’ACCÉLÉRATION DE LA DEMANDE POUR LES SYSTÈMES DE LUTTE ANTI-DRONES À LONGUE PORTÉE

Texte original [https://tinyurl.com/y6b7naf5] Pour plus de détails, cliquez sur EXENS.PA

(Rédaction de Gdansk)