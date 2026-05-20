Exosens va doubler sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies en 2026

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Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient mercredi: . L'armée israélienne se dit en "niveau d'alerte maximal" après de nouvelles menaces entre Iran et États-Unis L'armée israélienne a affirmé être "en niveau d'alerte maximal", après ...
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Une année à oublier pour Ubisoft: le géant français des jeux vidéo termine son exercice fiscal décalé 2025-2026 sur une perte nette record à 1,47 milliard d'euros, conséquence de la vaste réorganisation initiée en début d'année ayant entraîné l'annulation de sept ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Google: Nous avons proposé de nous rencontrer par l'intermédiaire de l'ACAS * Cette ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•20.05.2026•18:34•
Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a connu une perte nette record pour son exercice décalé 2025-2026 à 1,47 milliard d'euros, du fait d'une réorganisation interne, a-t-il annoncé mercredi lors de la présentation de ses résultats annuels. Fin janvier, le groupe ...
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