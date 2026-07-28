Exosens triple sa capacité de production de caméras thermiques pour répondre à l’accélération de la demande dans les applications de drones et de lutte anti-drones

• Exosens prévoit de tripler sa capacité de production de caméras thermiques en 2026, renforçant ainsi ses capacités industrielles sur les marchés de défense connaissant la plus forte croissance
• Cette extension est une réponse à l'accélération de la demande pour des solutions d'imagerie thermique compactes permettant une intégration transparente dans les systèmes de drones et de lutte anti-drones de nouvelle génération
• Exosens s’appuie sur son expertise du marché des systèmes autonomes, une chaîne d'approvisionnement agile et des capacités industrielles évolutives pour accompagner les principaux OEM de défense et développeurs de systèmes autonomes
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