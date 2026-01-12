 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exosens signe le plus grand contrat à date pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec ACTinBlack
information fournie par Boursorama CP 12/01/2026 à 07:35

• Plus de 7 000 tubes intensificateurs de lumière 5G ont été commandés par ACTinBlack Group, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, pour équiper les forces spéciales européennes
• Ce contrat a été conclu quelques mois seulement après le lancement officiel du 5G, la nouvelle technologie d'Exosens, soulignant son adoption rapide par le marché
• Cette commande renforce encore davantage le rôle d'Exosens en tant que fournisseur stratégique de l'OTAN pour la vision nocturne, contribuant ainsi à la préparation opérationnelle et à la souveraineté européenne en matière de défense

Valeurs associées

EXOSENS
56,5000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Prudence en vue en Europe, inquiétudes sur l'indépendance de la Fed (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 08:48 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, ... Lire la suite

  • EDENRED : Retour possible sur les supports
    EDENRED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank