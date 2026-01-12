Exosens signe le plus grand contrat à date pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec ACTinBlack

• Plus de 7 000 tubes intensificateurs de lumière 5G ont été commandés par ACTinBlack Group, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, pour équiper les forces spéciales européennes
• Ce contrat a été conclu quelques mois seulement après le lancement officiel du 5G, la nouvelle technologie d'Exosens, soulignant son adoption rapide par le marché
• Cette commande renforce encore davantage le rôle d'Exosens en tant que fournisseur stratégique de l'OTAN pour la vision nocturne, contribuant ainsi à la préparation opérationnelle et à la souveraineté européenne en matière de défense
