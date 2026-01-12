Exosens remporte une commande importante
L'accord porte sur plus de 7000 tubes, dont la livraison est prévue entre 2027 et 2028. Ces tubes seront intégrés dans des jumelles de vision nocturne destinées à des utilisateurs finaux européens appartenant aux forces spéciales.
Pour le groupe de haute technologie, il s'agit de la plus importante commande unique pour ce type de produits, confirmant la forte adoption de ce nouveau produit par le marché.
Ces tubes sont conçus pour les environnements les plus exigeants en matière de faible luminosité, offrant une connaissance de la situation inégalée, des capacités de détection étendues et un confort visuel supérieur aux acteurs engagés dans des opérations nocturnes critiques.
Le montant de la commande n'a pas été dévoilé.
Valeurs associées
|56,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
