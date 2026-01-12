information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 07:50

Exosens reçoit une commande de ses tubes intensificateurs de lumière 5G par ACTinBlack Group

Exosens SAS EXENS.PA :

* COMMANDE IMPORTANTE DE SES DERNIERS TUBES INTENSIFICATEURS DE LUMIÈRE 5G PAR ACTINBLACK GROUP

* LA COMMANDE PORTE SUR PLUS DE 7 000 TUBES INTENSIFICATEURS DE LUMIÈRE 5G, DONT LA LIVRAISON EST PRÉVUE ENTRE 2027 ET 2028

Texte original nGNE7gzJ5w Pour plus de détails, cliquez sur EXENS.PA

(Rédaction de Gdansk)