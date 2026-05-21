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Exosens : re-test de la résistance des 67E imminent ?
information fournie par Zonebourse•21/05/2026 à 11:27
Exosens grimpe de 7% vers 65,75E, sa meilleure marque depuis le 4 mai: le titre s'achemine vers un re-test des 67E, résistance testée à de multiples reprises du 7 au 22 avril.
Au-delà, Exosens s'ouvrirait le chemin des sommets, et plus précisément le zénith des 74E du 18 mars.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
information fournie par Boursorama avec Media Services•21.05.2026•11:36•
"La reprise du logement neuf qu'on avait espérée avec un maintien des taux d'intérêt est compromise", en raison de la guerre au Moyen-Orient. La Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts (CDC), bras financier de l'Etat, va mobiliser 100 milliards ...
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Face à la crise au Moyen-Orient qui s'éternise et percute de plein fouet l'activité, Sébastien Lecornu présente jeudi de nouvelles aides, tout en mettant en garde contre les conséquences sur le budget, pour lequel des économies seront nécessaires. Comment aider ...
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McDonald's France a "pris des mesures correctives" après avoir été victime d'une fuite de données grâce à laquelle des comptes fidélité de clients ont été débités à leur insu, a-t-on appris jeudi auprès du groupe confirmant une information du média 01net. Selon ...
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Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA
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