Exosens : re-test de la résistance des 67E imminent ?

Exosens grimpe de 7% vers 65,75E, sa meilleure marque depuis le 4 mai: le titre s'achemine vers un re-test des 67E, résistance testée à de multiples reprises du 7 au 22 avril.

Au-delà, Exosens s'ouvrirait le chemin des sommets, et plus précisément le zénith des 74E du 18 mars.