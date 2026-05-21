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Exosens : re-test de la résistance des 67E imminent ?
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 11:27

Exosens grimpe de 7% vers 65,75E, sa meilleure marque depuis le 4 mai: le titre s'achemine vers un re-test des 67E, résistance testée à de multiples reprises du 7 au 22 avril.

Au-delà, Exosens s'ouvrirait le chemin des sommets, et plus précisément le zénith des 74E du 18 mars.

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