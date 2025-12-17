Exosens obtient la médaille d’or EcoVadis, récompensant une démarche engagée depuis plusieurs années

• Exosens obtient la Médaille d’or EcoVadis et figure ainsi parmi les 5 % des entreprises les mieux évaluées.
• Avec un score de 82/100, Exosens se positionne parmi les acteurs de référence du secteur Aerospace & Defense.
• Cette distinction reconnaît la structuration avancée de la démarche RSE du Groupe dans quatre domaines essentiels : Environnement, Social & Droits Humains, Éthique et Achats Responsables.
• Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre notre trajectoire, avec la même exigence et la volonté d’inscrire durablement la responsabilité au centre du développement d’Exosens.
