Exosens: les résultats 2024 dépassent les objectifs information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 09:32









(CercleFinance.com) - Exosens bondit lundi matin à Paris après avoir fait état de résultats 2024 supérieurs aux prévisions communiquées lors de son introduction en Bourse et promis une dynamique de croissance 'soutenue' pour 2025 et 2026.



Le spécialiste de la photo-détection et de l'imagerie dit avoir enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 394,1 millions d'euros, en hausse de 35%, à comparer avec un objectif initial de l'ordre de 30%.



Son Ebitda ajusté ressort à 118,5 millions d'euros, en progression de presque 38%, dépassant là encore la prévision annoncée lors de son entrée en Bourse bouclée en juin dernier.



Son bénéfice net s'inscrit quant à lui en hausse de presque 67% pour atteindre 30,7 millions d'euros.



Pour 2025, le groupe dit viser une croissance de son chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette allant de 15% à 20%, accompagnée d'une hausse de son Ebitda ajusté dans le bas d'une fourchette comprise entre 20% et 25%.



Dans un communiqué, Exosens met en évidence une demande mondiale 'plus forte qu'initialement anticipée', avec une intensification des commandes d'équipements de vision nocturne de la part des pays de l'OTAN.



Cette dynamique devrait se traduire par un taux de croissance annuel moyen de l'Ebitda ajusté attendu dans le haut de la fourchette 15% à 20% pour la période 2024-2026



En réponse à cette demande croissante, la société prévoit d'investir 20 millions d'euros au cours des deux prochaines années pour augmenter sa capacité de production en Europe et aux Etats-Unis.



Ce projet doit lui permettre d'établir son premier site de fabrication aux Etats-Unis, avec l'objectif de produire des tubes intensificateurs d'image 'Made in America'.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de plus de 15% lundi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.





