Exosens: le concert de HLD Europe passe sous les 50% information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Le concert composé des sociétés HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA et Invest Gamma a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 janvier, les seuils de 50% du capital et des droits de vote d'Exosens, au résultat d'une cession d'actions hors marché.



Ce concert a précisé détenir 23.278.438 actions Exosens représentant autant de droits de vote, soit 45,84% du capital et des droits de vote de cette société de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie.





Valeurs associées EXOSENS 20,21 EUR Euronext Paris +0,70%