Exosens : hausse de 12% du CA à PCC au T1, objectifs confirmés

Exosens EXENS.PA a fait état lundi d'une hausse de 12% de son chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Le fabricant français d'instruments d'optique, basé près de Bordeaux, a enregistré 122,6 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre, après 102,4 millions d'euros un an plus tôt.

"Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, la demande pour des solutions d'imagerie numérique et de vision nocturne critiques continue de s'accélérer, ce qui positionne Exosens pour capter d'importantes opportunités de croissance", a déclaré le directeur général d'Exosens, Jérôme Cerisier, dans un communiqué.

Le groupe, qui fournit notamment ses systèmes de vision nocturne à l'Otan, a confirmé ses objectifs pour 2026 comme annoncés en février.

Exosens vise ainsi un chiffre d'affaires compris entre 520 millions et 540 millions d'euros, ainsi qu'un Ebitda ajusté allant de 168 millions à 178 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)