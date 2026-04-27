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Exosens enregistre une forte performance au T1 2026, portée par l’accélération de la dynamique en imagerie numérique et vision nocturne pour la défense ; Parfaitement en ligne avec les objectifs 2026
information fournie par Boursorama CP 27/04/2026 à 07:40

• Croissance soutenue du chiffre d’affaires de +19,7 % à 122,6 M€ au T1 2026, portée par l’accélération de la demande de solutions de vision nocturne et d’imagerie numérique pour les applications de défense
• Marge brute ajustée en progression de +20,1 % à 63,5 M€ au T1 2026 (taux de marge de 51.8 %), avec une croissance à deux chiffres dans les segments Amplification (+15,0 %) et Détection & Imagerie (+36,8 %)
• Plan d’extension des capacités en cours en Europe et aux États-Unis, visant une hausse de 40 % d’ici 2027, avec des premiers effets attendus à partir du S2 2026 ; poursuite de l’évaluation active de nouvelles extensions progressives des capacités pour répondre à l’accélération de la demande mondiale
• Étape clé dans l’expansion d’Exosens aux États-Unis, avec l’attribution d’un contrat dans le cadre du programme BiNOD de l’armée américaine, validant la stratégie industrielle du Groupe sur le territoire et soutenant ses opportunités de croissance à long terme sur le marché de la défense américain
• Finalisation de l’acquisition d’Emberion, renforçant le portefeuille d’Exosens en solutions d’imagerie avancées pour la défense, la surveillance et le contrôle industriel
• Performance parfaitement en ligne avec les objectifs fixés pour 2026

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