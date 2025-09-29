Exosens décroche un contrat majeur de 17 000 monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole

• Exosens annonce la signature avec le ministère espagnol de la Défense d’un contrat d'approvisionnement portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne avec NVLS (Night Vision Lasers Spain), récemment racheté par Exosens, utilisant les tubes intensificateurs 4G 16 mm d'Exosens, qui seront livrés entre 2025 et 2028.

• NVLS contribue à la souveraineté européenne en renforçant sa capacité industrielle en tant que fournisseur espagnol d’équipements de vision nocturne destinés aux fantassins.

• En tant que fournisseur stratégique des États membres de l'OTAN et de leurs alliés, Exosens continue de bénéficier pleinement de la demande croissante pour les tubes intensificateurs d'image et pour les équipements de vision nocturne.