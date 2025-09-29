 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 942,34
-0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exosens décroche un contrat majeur de 17 000 monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole
information fournie par Boursorama CP 29/09/2025 à 07:35

• Exosens annonce la signature avec le ministère espagnol de la Défense d’un contrat d'approvisionnement portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne avec NVLS (Night Vision Lasers Spain), récemment racheté par Exosens, utilisant les tubes intensificateurs 4G 16 mm d'Exosens, qui seront livrés entre 2025 et 2028.
• NVLS contribue à la souveraineté européenne en renforçant sa capacité industrielle en tant que fournisseur espagnol d’équipements de vision nocturne destinés aux fantassins.
• En tant que fournisseur stratégique des États membres de l'OTAN et de leurs alliés, Exosens continue de bénéficier pleinement de la demande croissante pour les tubes intensificateurs d'image et pour les équipements de vision nocturne.

Valeurs associées

EXOSENS
42,600 EUR Euronext Paris -0,93%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.09.2025 07:50 

    (Actualisé avec Volkswagen Group, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi ... Lire la suite

  • BNP PARIBAS : Les signaux haussiers sont intacts
    BNP PARIBAS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 29.09.2025 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ERAMET : Les signaux haussiers sont intacts
    ERAMET : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 29.09.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • FORVIA SE : L'indécision domine
    FORVIA SE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.09.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank