Exosens augmente de près de 20% son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 08:40
Cette performance repose en effet sur une croissance à périmètre et taux de change constants de 12%, principalement portée par une demande soutenue de solutions de vision nocturne et d'imagerie numérique pour les applications de défense.
Le CA du segment Amplification a augmenté de 11,4% à 88,1 MEUR, tandis que celui du segment Détection & Imagerie s'est accru de 44,5% à 34,6 MEUR, dont une progression de 16,6% à périmètre et changes constants.
Exosens revendique aussi une marge brute ajustée en progression de 20,1% à 63,5 MEUR (soit un taux de marge de 51,8%), avec une croissance à deux chiffres dans les segments Amplification ( 15%) et Détection & Imagerie ( 36,8%).
"Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, la demande pour des solutions d'imagerie numérique et de vision nocturne critiques continue de s'accélérer, ce qui positionne Exosens pour capter d'importantes opportunités de croissance", estime son DG Jérôme Cerisier.
Aussi, le groupe se dit parfaitement en ligne avec ses objectifs 2026 d'un CA compris entre 520 et 540 MEUR et d'un EBITDA ajusté entre 168 et 178 MEUR, avec des dépenses d'investissement d'environ 9% du CA (hors frais de R&D capitalisés).
Valeurs associées
|63,2500 EUR
|Euronext Paris
|-1,02%
A lire aussi
-
Un mois après la disparition de Manon Relandeau, jeune mère de famille de la région nantaise qui pourrait avoir été tuée, son conjoint a été interpellé par la police en Algérie, en compagnie de leur fille de 15 mois. Cet homme de 41 ans avait pris l'avion le 2 ... Lire la suite
-
Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac La semaine s'annonce particulièrement dense du côté des banques centrales, avec les décisions de la Réserve fédérale, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque d'Angleterre, mais aussi de la Banque ... Lire la suite
-
Le groupe de Lockheed Martin s'associe à Robinson Unmanned pour déployer une solution de ravitaillement aérien sans pilote destinée aux environnements contestés. Sikorsky, filiale de Lockheed Martin et fabricant d'hélicoptères, annonce l'attribution par l'US Marine ... Lire la suite
-
Le groupe audiovisuel Canal+ a annoncé mardi être en bonne position pour atteindre ses prévisions financières en 2026 après l'intégration du géant sud-africain MultiChoice, qui a fait bondir de 41% le chiffre d'affaires au premier trimestre. "Le groupe est en bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer